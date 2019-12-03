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Общество | На печально известном участке трассы М5 под Кузнецком установят светофор

03.12.2019|12:02
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На участке трассы М5 под Кузнецком, известном трагическими ДТП, установят светофор и обустроят переход.

Речь идет о 756-м километре дороги в направлении села Сухановка.

«Трасса скоростная. Чтобы перейти дорогу, приходится ждать по 10 минут: машины не останавливаются. Происходят ДТП, гибнут люди. Нужен светофор», - рассказала местная жительница Наталья на приеме граждан полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым.

Ранее с аналогичной просьбой жители Сухановки обратились на прямую линию губернатора Ивана Белозерцева, которая проходила 3 сентября. Они отметили, что на этом участке трассы М5 неоднократно сбивали пешеходов. Несколько ДТП окончились смертью.

Так, 31 августа автомобиль Volkswagen Transporter под управлением 51-летнего водителя сбил 32-летнюю женщину и 9-летнего мальчика. В результате травмы получили оба. Женщина скончалась на месте, ребенка прибывшие на место ДТП медики госпитализировали.

Глава региона проинформировал Игоря Комарова, что в настоящее время на этом участке трассы специалисты отсыпали пешеходную дорожку к зебре. До 20 декабря планируется установить там светофор. Также рабочие сделают барьерное ограждение.

«Обустройство перехода вместе со светофором и ограждением ФКУ «Большая Волга» планирует завершить до 23 декабря 2019 года», - отметили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость|03.12.2019 12:29|

Ну да все наслышаны, что инвалид 1 группы ездиет на машине. Думали он на 2 день помрет-то на этой группе только таким выдают, а он еще других на тот свет отправляет. Интересно врачей не посадят за лже-справку.

Гость|03.12.2019 12:34|

penzainform.ru писал(a):

Так, 31 августа ...
А глава региона зашевелился только после трагедии в Забайкалье... Что, без громкого резонансного события, глава региона работать не может?

Гость|03.12.2019 12:54|

Гость писал(a):

Что, без громкого резонансного события, глава региона работать не может?
у него на уме бардюры,да как бобла рубануть

Имя: Гость
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