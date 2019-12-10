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Глас народа | В Никольске жители ул. Центральной зимуют с раскрытой крышей

10.12.2019|15:36
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В Никольске жильцы дома № 3 на Центральной улице вынуждены зимовать с раскрытой крышей. Свое возмущение затянувшимся до холодов ремонтом кровли они выразили в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 9 декабря.

«Ремонтом занимается ООО «СК «Рубеж». Дом был раскрыт в начале мая, и до сих пор крыша не покрыта. Сроки сдачи переносились пять раз», - рассказала никольчанка Карина.

Женщина также сообщила, что в квартирах последнего этажа постоянно протекает потолок, а подрядчика еле удалось уговорить составить соответствующие акты. Однако компенсацию людям до сих пор не выплатили.

«Часть утеплителя (а конкретно 47 штук) была увезена в неизвестном направлении и неизвестно по какой причине, хотя дом не утеплили еще. На данный момент на улице ноль градусов и снег, который нападал на тент и начал таять», - пожаловалась Карина.

Со своей бедой жители дома обращались и в районную администрации, и к губернатору, и в госжилстройтехинспекцию, подавали заявление в прокуратуру.

«Сроки назначили, а итогов никаких», - констатировала горожанка.

Комментаторы разделили возмущение Карины. «Вот если бы перекрытия рухнули, тогда бы, может, кто и вздрогнул. А так...», «Вот вам и программа капитального ремонта, что и требовалось доказать, продолжаем платить оброк», - написали они.

Пользователи из областного центра поделились своей бедой: «В Пензе десяток домов в Заводском тоже с апреля стоят без крыш, так что для области и не удивительно».

С аналогичной проблемой столкнулись и жильцы дома № 22 на улице Ударной в Пензе. Там затянувшиеся работы специалистов обернулись обрушением потолка. Кошмаром стал капремонт и для жителей дома № 67 на улице Кирова в областном центре. Рабочие приступили к нему в мае и несколько раз переносили сроки сдачи. В итоге квартиры пятого этажа постоянно заливало.

Фото Карины Авдеевой, vk.com/penza_live.

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Гость|10.12.2019 15:59|

Странно как то, в сырую и холодную погоду у нас кроют или готовятся крыть крыши, асфальт зимой или в дождь укладывают, ремонт культурных объектов аналогично. Строительные нормы поменялись или новые материалы (технологии)?

Гость|10.12.2019 16:05|

В Пензе 20 домов без крыш,а у Вас один дом.Вот промблема.

Гость|10.12.2019 16:06|

Очень интересный способ ремонта крыш!Почему люди должны стоадать из за чьей то халатности!

Гость|10.12.2019 16:17|

Гость писал(a):

Строительные нормы поменялись или новые материалы (технологии)?
Технологии не поменялись, а вот руководство фонда капремонта и всей области менять надо.

Гость|10.12.2019 16:36|

Куда смотрит пензенская прокуратура? Или надо Быстрикину фотографии разобранных крыш домов посылать, чтобы в Пензе кто-то шевелиться начал? Это ведь вредительство в чистом виде. Мало того, что сейчас небо отапливается в домах (интересно кому счет за это выставят), так еще эти крыши уже гниют под открытым небом. Интересно кто подпишиться под приемкой этих крыш? Дурдом одним словом.

Имя: Гость
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