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Криминал | В Пензе ремонт крыши дома на ул. Ударной привел к обрушению потолка

20.11.2019|14:27
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В Пензе длившийся более полугода ремонт крыши дома № 22 на улице Ударной привел к обрушению потолка.

С жалобой на затянувшиеся работы и их низкое качество к руководителю регионального управления СК РФ Дмитрию Матушкину обратились жильцы дома. Они рассказали, что в конце марта 2019 года заключили с одним из ООО договор на выполнение работ по капитальному ремонту кровли. Подрядчик обязался закончить работы в начале июня.

Однако отремонтировать крышу в срок фирма не смогла.

«В свою очередь должностные лица Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов своевременно не предприняли мер, направленных на расторжение договора, не обеспечили безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества собственников жилья, а также не приняли мер по устранению выявленных дефектов», - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

В конце сентября договор с не выполнившим свои обязательства подрядчиком все же был расторгнут. Некачественный затянувшийся ремонт привел к тому, что жильцы понесли существенный ущерб. Из-за протечек в крыше в квартиры проникала вода, кое-где рухнул потолок.

Следственный отдел по Ленинскому району Пензы возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, изучается документация, изъятая в Региональном фонде капитального ремонта МКД и организации, проводившей ремонт», - добавила Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|20.11.2019 14:39|

За халатность положено премия в виде халата.. А у вас там скоро вся крыша Обвалиться

Гость|20.11.2019 15:10|

Ждем новых жертв!

Гость|20.11.2019 15:14|

А нечего было в помещении пердеть. Сами виноваты.

Гость|20.11.2019 15:20|

Как же достали эти капремонтники. Только в газетах рапортовать могут, как зыбренско они крыши ремонтируют

Гость|20.11.2019 15:28|

Не надо их ругать, они вон на Кирова 67 скоро крышу доделают. Не прошло и пол года. Точнее прошло, но разве это важно. Делают ведь, стараются. Ну подумаешь людям квартиры залило, но ведь крышу -то зделали (ну почти), а 69 дом по Кирова может тоже к весне с крышей будет. Снег же он вам не дождь

Гость|20.11.2019 15:30|

Почему Фонд капремонта ничего не предпринял? Зачем он нужен тогда вообще?

Гость|20.11.2019 15:31|

Гость писал(a):

Почему Фонд капремонта ничего не предпринял? Зачем он нужен тогда вообще?
Вы наивный человек...

Гость|20.11.2019 15:32|

Ребяты, ремонтники - даю вам универсальную отмазку:

penzainform.ru писал(a):

«По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и порыв теплотрассы»

Гость|20.11.2019 15:32|

Гость писал(a):

А нечего было в помещении пердеть. Сами виноваты.
Ты с себя-то пример не бери, "мил человек".

Гость|20.11.2019 15:53|

Он другого сословия - чиновник наверно,элита господская?

Имя: Гость
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