20.11.2019 | 14:27

В Пензе длившийся более полугода ремонт крыши дома № 22 на улице Ударной привел к обрушению потолка.

С жалобой на затянувшиеся работы и их низкое качество к руководителю регионального управления СК РФ Дмитрию Матушкину обратились жильцы дома. Они рассказали, что в конце марта 2019 года заключили с одним из ООО договор на выполнение работ по капитальному ремонту кровли. Подрядчик обязался закончить работы в начале июня.

Однако отремонтировать крышу в срок фирма не смогла.

«В свою очередь должностные лица Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов своевременно не предприняли мер, направленных на расторжение договора, не обеспечили безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества собственников жилья, а также не приняли мер по устранению выявленных дефектов», - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

В конце сентября договор с не выполнившим свои обязательства подрядчиком все же был расторгнут. Некачественный затянувшийся ремонт привел к тому, что жильцы понесли существенный ущерб. Из-за протечек в крыше в квартиры проникала вода, кое-где рухнул потолок.

Следственный отдел по Ленинскому району Пензы возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, изучается документация, изъятая в Региональном фонде капитального ремонта МКД и организации, проводившей ремонт», - добавила Татьяна Махницкая.