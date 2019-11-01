01.11.2019 | 08:49

Жительница Пензы пожаловалась на непонятный гул, который по ночам слышен в микрорайоне Южная Поляна.

Вечером в четверг, 31 октября, она прислала видеозапись на электронную почту ИА «ПензаИнформ». Запись была сделана незадолго до этого.

«Ужаснейшие звуки на Южной Поляне не дают спать уже вторую ночь. Район кондитерской фабрики. Нытье ужасное, невозможное, не дает покоя», - рассказала горожанка.

По ее словам, звук доносится со стороны проходной кондитерской фабрики.

«Такое ощущение, что кто-то воет. Как будто не в центре города живем, а в стае волков, и волки воют», - констатировала жительница Пензы.