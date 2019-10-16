16.10.2019 | 14:41

В среду, 16 октября, в рубрику «Глас народа» обратилась пензячка по имени Татьяна. Ей не нравится река, разлившаяся по 4-му Колхозному проезду на Шуисте, где она живет.

«У нас огромные лужи. И с каждым разом они размываются и становятся больше и глубже. Ходить уже невозможно. Дети еле проходят в школу. С коляской пройти очень проблематично вдоль забора», - рассказала Татьяна.

По ее словам, на многих соседних улицах отремонтировали дорожное полотно, положили новый асфальт, их же проезд почему-то обошли стороной.

«Нашу улицу постоянно пропускают. С просьбой обращались и к депутату Железнодорожного района, и к председателю улицы. Никаких изменений нет. Только одни обещания уже года три», - посетовала горожанка.

Она надеется, что ситуация изменится если не в этом, то хотя бы в следующем году.