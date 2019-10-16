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Глас народа | По 4-му Колхозному проезду на Шуисте разлилась река

16.10.2019|14:41
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В среду, 16 октября, в рубрику «Глас народа» обратилась пензячка по имени Татьяна. Ей не нравится река, разлившаяся по 4-му Колхозному проезду на Шуисте, где она живет.

«У нас огромные лужи. И с каждым разом они размываются и становятся больше и глубже. Ходить уже невозможно. Дети еле проходят в школу. С коляской пройти очень проблематично вдоль забора», - рассказала Татьяна.

По ее словам, на многих соседних улицах отремонтировали дорожное полотно, положили новый асфальт, их же проезд почему-то обошли стороной.

«Нашу улицу постоянно пропускают. С просьбой обращались и к депутату Железнодорожного района, и к председателю улицы. Никаких изменений нет. Только одни обещания уже года три», - посетовала горожанка.

Она надеется, что ситуация изменится если не в этом, то хотя бы в следующем году.

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Гость|16.10.2019 15:06|

penzainform.ru писал(a):

Нашу улицу постоянно пропускают.
В следующей жизни всё будет...

Гость|16.10.2019 15:08|

Только стоило мощи Николая чудотворца в Заречный перевести, так нате вам - сразу напасти на пензюков обрушились.

Гость|16.10.2019 15:22|

а если бы сделали дорогу - жаловались бы что некуда воде уходить и она им прям под дома затекает. цыгане не дадут соврать - они так ныли полгода

Имя: Гость
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