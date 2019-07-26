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Глас народа | Пензенцы назвали свой город бедным и грязным

26.07.2019|13:34
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Жители Пензы высказали неудовольствие тем, во что превратился город. Поводом к обсуждению состояния областного центра стал пост в соцсети «ВКонтакте».

«Пензяки - обладатели самого чистого и зеленого города России, живут на 45 долготе в самом центре европейской части России. Здесь родился российский цирк и до сих пор жив деревянный планетарий», - написала девушка в группе «Пенза live», явно не ожидая, какой будет реакция пензяков.

Упоминание цирка вызвало у одних только смех, а у других – едкие комментарии. «Здесь родился российский цирк и до сих пор жив деревянный планетарий - звучит как издевка», «Планетарий сдох. Цирк сдох», «Здесь родился российский цирк, здесь же он и умер...» - высказались пензенцы.

Здание цирка в городе исчезло зимой 2013 года. Изначально планировалось, что новое построят к концу 2014-го, однако процесс затянулся, а в середине 2015-го и вовсе приостановился в связи с грубыми нарушениями, допущенными самарской подрядной компанией.

8 ноября 2018 года был подписан контракт по выполнению функций генерального подрядчика между ФКП «Росгосцирк» и ООО «Стройресурс» (Москва). Здание должны возвести до 20 декабря 2020 года. В марте 2019-го при выезде на объект специалисты регионального минстроя констатировали, что работы ведутся низкими темпами.

С горечью отозвались пензенцы и о планетарии, указав, что он давно не работает и является памятником чиновничьему равнодушию.

Также горожане считают Пензу одним из самых бедных городов России, чистой - по сравнению разве что с Припятью и потерявшей право называться зеленой.

«Ни фига Пенза не зеленый город! Уже давно всю зелень повырубали и стоят одни дома и ТЦ», - отметил один из комментаторов.

«Ребята, автор перечислил достижения прошедшей эпохи, достижения уже давно не существующего государства... Все в этом тексте правильно. А что сейчас, это уже совсем другой вопрос», - подвел итог обсуждению другой.

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Гость|26.07.2019 13:46|

за то,нам построили ТЦ по продаже веры

Гость|26.07.2019 13:47|

Пенза, это задница с тупыми буртасами.Все злые ,завистливые и любители бухать.Чиновники жулики и проходимцы.

Гость|26.07.2019 13:47|

Пенза может и зеленый город,но старые стволы деревьев нужно спиливать!Чистота города зависит и от самих жителей города!

Гость|26.07.2019 13:48|

ЗатО бордюры НОВЫЕ!

Гость|26.07.2019 13:53|

Мафия у власти от этого и люди злые и нищие

Гость|26.07.2019 13:56|

Город с зашкаливающей коррупцией и договорным судом.

Гость|26.07.2019 14:01|

Еще на улице гавном воняет.

Гость|26.07.2019 14:05|

И в некоторых квартерах

Гость|26.07.2019 14:06|

Чем больше бордюров, тем больше порядка! Ну а "зелень" пусть америкосы себе на туалетную бумагу оставят!

Имя: Гость
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