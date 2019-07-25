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Глас народа | Жителей Засечного насторожил ребенок, зазывающий взрослых в подъезд

25.07.2019|13:51
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Необычный инцидент, произошедший на улице Светлой, 11, в Засечном, вызвал интерес у пользователей соцсети «ВКонтакте».

В среду, 24 июля, в местной группе появилось следующее сообщение от жительницы дома: «Внимание!!! Вчера у подъезда 4 плакал мальчик, на вид лет 7-9, небольшого роста, светлый, рыжеволосый. Первый раз его видели вечером часов в 19, говорил, что потерялся. Затем видели примерно в 21:30, та же картина, плакал. На моих глазах соседи звонили со своего мобильного его маме, якобы у мальчика нет денег на балансе.

Затем около 22:00 он снова вышел из подъезда, просил меня пройти с ним укачать маленького ребенка. На вопрос «Где родители?» отвечал, что в деревне, ищут машину, чтобы его забрать.

Предложила проводить в опорный пункт, чтобы там дожидаться родителей, отказался и снова просил пойти укачать малыша. Я попросила телефон его мамы, чтобы связаться с ней, сказал, не помнит номер. Тут я стала ловить его на вранье, что я час назад видела, как он сам диктовал номер и соседи ей звонили, хотела за руку отвести в полицию, оказалось, у мальчика есть ключи от нашего домофона, в итоге он от меня убежал в подъезд».

Женщина отметила, полицию она все же вызвала, но прибывшие на место стражи порядка не нашли мальчика.

При этом другие люди видели того же ребенка около 21:00 выходившим из лифта на втором этаже. С ним был мужчина, к которому он якобы обратился за помощью.

«Просьба, если кто увидит его либо что-то подобное, сразу звоните в дежурную часть Спутника. Не останьтесь равнодушными к судьбе этого ребенка», - попросила женщина в заключение.

Однако история, судя по комментариям, не вызвала у жителей Пензы и Засечного беспокойства за мальчика. Они решили, что это какая-то афера.

«Таких случаев в других городах много было, а до Пензы только дошло. Заманивает домой, а там кто-нибудь поджидает из взрослых», «Старенький развод. Не ходите никуда с незнакомыми детьми», «Похоже на опг, мальчик зазывает неравнодушных граждан в подъезд, а там дядя в кепке делает с ними свои темные дела», «Любой бы ребенок в первую очередь к соседям звонил, а не к прохожим обращался», - написали люди.

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Гость|25.07.2019 14:12|

penzainform.ru писал(a):

но прибывшие на место стражи порядка не нашли мальчика.
А что они предприняли для поиска?

Гость|25.07.2019 14:32|

цыгане из чемодановки наверно переселились

Гость|25.07.2019 14:38|

Срочно звоните Малахову. Такая история

Гость|25.07.2019 15:01|

Короче пацан зазывала,в подъезде дядя 2-х метровый даёт битой по голове,шмонают и в следующий город.Гастролёры так и живут.

Имя: Гость
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