В Пензенской области появилось новое министерство

16.01.2022 | 09:58

В Пензенской области создали министерство градостроительства и архитектуры. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства региона.

Губернатор Олег Мельниченко подписал их 14 января.

Министерство строительства и дорожного хозяйства региона передаст полномочия в области архитектуры и градостроительства новому органу.

Согласно постановлению, созданное министерство будет заниматься сферой организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, а также контролем за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.

Юридически значимые действия по его формированию проведет начальник управления градостроительства и архитектуры, главный архитектор региона Александр Итальянцев.

Кто станет новым министром, в документе не говорится.