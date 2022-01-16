В Пензенской области появилось новое министерство

В Пензенской области создали министерство градостроительства и архитектуры. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства региона.
Губернатор Олег Мельниченко подписал их 14 января.
Министерство строительства и дорожного хозяйства региона передаст полномочия в области архитектуры и градостроительства новому органу.
Согласно постановлению, созданное министерство будет заниматься сферой организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, а также контролем за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.
Юридически значимые действия по его формированию проведет начальник управления градостроительства и архитектуры, главный архитектор региона Александр Итальянцев.
Кто станет новым министром, в документе не говорится.
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