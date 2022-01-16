Общество

В Пензенской области появилось новое министерство

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В Пензенской области создали министерство градостроительства и архитектуры. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства региона.

Губернатор Олег Мельниченко подписал их 14 января.

Министерство строительства и дорожного хозяйства региона передаст полномочия в области архитектуры и градостроительства новому органу.

Согласно постановлению, созданное министерство будет заниматься сферой организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, а также контролем за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.

Юридически значимые действия по его формированию проведет начальник управления градостроительства и архитектуры, главный архитектор региона Александр Итальянцев.

Кто станет новым министром, в документе не говорится.

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Гость||

откаты откаты и ещё раз откаты)

Гость||

Вот она "оптимизация" власти!

Гость||

Битва элит за передел активов области !!! Долой жулика Гришаева.уничтожившего прекрасный город Пенза !!!

Гость||

Коррупционеры размножаются?

Гость||

Гость писал(a):

Долой жулика Гришаева.уничтожившего прекрасный город Пенза
Нашел крайнего. Гришаев никогда ничего не решал.

Гость||

Мощно работает Олег!

Гость||

Гость писал(а):

> Битва элит за передел активов области !!! Долой жулика

> Гришаева.уничтожившего прекрасный город Пенза !!!

А посмотрите сколько у сына Гришаева скуплено дорогущих квартир на первых этажах домов по ул. Славы №№ 3, 5,7 !? Всё под мед бизнес.

Гость||

Теперь заживём

Гость||

Гость писал(a):

ул. Славы №№ 3
Зависть грех.

Гость||

Нет бы сокращать а они чинуш размножают а толку ни какого.

Гость||

Мощно работает Олег

Гость||

Гость писал(a):

Зависть грех.
Быть ущербным существом которое в любой ситуации всё объясняет завистью и местью - вот это грех.

Гость||

так и будет,пока теоретики у власти......

Гость||

Гость писал(a):

Быть ущербным существом которое в любой ситуации всё объясняет завистью и местью - вот это грех.
Как в анекдоте, хрен с ней с двойкой Мария Ивановна, главное живём как люди)))

Гость||

Обратите внимание на Сакмаева. Жулик!

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Имя: Гость
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