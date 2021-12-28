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Криминал

Озвучено наказание виновнику отравления детей в бассейне «Волна»

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В Нижнеломовском районном суде Пензенской области вынесли приговор 55-летнему замдиректора ДЮСШ, по вине которого дети отравились хлором в бассейне «Волна».

Инцидент произошел днем 24 апреля в Нижнем Ломове. Мужчина, будучи пьяным, в помещении кабинета химического анализа перепутал канистры с реагентами и долил жидкость для понижения кислотно-щелочных свойств воды в резервуар с хлором. Произошла химическая реакция с выбросом токсичного газа из кабинета химического анализа в помещение с чашей бассейна.

«В результате преступных действий заместителя директора двоим несовершеннолетним и восемнадцати малолетним был причинен легкий вред здоровью в результате отравления парами хлора», - рассказали в пресс-службе суда.

Служители Фемиды признали мужчину виновным в халатности. При вынесении решения о наказании они учли, что подсудимый признал свою вину, принял меры по возмещению вреда, причиненного преступлением, имеет положительную характеристику и не раз награждался почетными грамотами и дипломами.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 90 000 рублей. Пока приговор в силу не вступил.

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Гость||

СТАЛО ИЗВЕСТНО?

Гость||

Что то слабовато, пьянь, за ребятишек то, наказали.

Гость||

Ахренеть. А вот парнишке что у портрета поссал 4 года реалного. Травите дальше.

Имя: Гость
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