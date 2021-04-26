А. Воронкову объявили выговор из-за ситуации в Нижнем Ломове

26.04.2021 | 09:27

«Я хочу что сказать: я готов на компромиссные позиции по тем или иным вопросам, но все, что касается детей и пожилых людей, - ни на какие компромиссы идти не буду», - этим словами врио губернатора Олег Мельниченко начал планерку в понедельник, 26 апреля.

Речь идет об отравлении детей в бассейне в Нижнем Ломове.

«Учреждение это находится в ведении управления образования Нижнеломовского района. Это уже второй случай за короткий промежуток времени, который заставляет задуматься о том, как ведется работа», - отметил Мельниченко.

Первый случай связан с задержанием ученика школы в Верхнем Ломове, который, предположительно, планировал теракт.

Олег Мельниченко поручил врио министра образования Александру Воронкову создать рабочую группу с выездом на место, проверить, как организована работа.

«Там нужны кадровые изменения, другого выхода я не вижу. Решайте, что мы будем делать с руководителем учреждения, начальником управления образования», - обратился к Воронкову врио губернатора.

Самому министру глава региона объявил выговор.

«Еще какое-нибудь такое ЧП в вашей системе, и вы пойдете в отставку. Шесть лет вы работаете, это немалый срок, можно было выстроить за это время систему работы», - заключил Олег Мельниченко.

ЧП в бассейне «Волна» Нижнего Ломова случилось днем 24 апреля. Во время занятий по плаванию тренер почувствовала запах хлора и приняла меры к спасению 21 воспитанника. 20 школьников в возрасте от 10 до 14 лет отравились, сейчас их жизни вне опасности, состояние стабильное.