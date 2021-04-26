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Общество

А. Воронкову объявили выговор из-за ситуации в Нижнем Ломове

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«Я хочу что сказать: я готов на компромиссные позиции по тем или иным вопросам, но все, что касается детей и пожилых людей, - ни на какие компромиссы идти не буду», - этим словами врио губернатора Олег Мельниченко начал планерку в понедельник, 26 апреля.

Речь идет об отравлении детей в бассейне в Нижнем Ломове.

«Учреждение это находится в ведении управления образования Нижнеломовского района. Это уже второй случай за короткий промежуток времени, который заставляет задуматься о том, как ведется работа», - отметил Мельниченко.

Первый случай связан с задержанием ученика школы в Верхнем Ломове, который, предположительно, планировал теракт.

Олег Мельниченко поручил врио министра образования Александру Воронкову создать рабочую группу с выездом на место, проверить, как организована работа.

«Там нужны кадровые изменения, другого выхода я не вижу. Решайте, что мы будем делать с руководителем учреждения, начальником управления образования», - обратился к Воронкову врио губернатора.

Самому министру глава региона объявил выговор.

«Еще какое-нибудь такое ЧП в вашей системе, и вы пойдете в отставку. Шесть лет вы работаете, это немалый срок, можно было выстроить за это время систему работы», - заключил Олег Мельниченко.

ЧП в бассейне «Волна» Нижнего Ломова случилось днем 24 апреля. Во время занятий по плаванию тренер почувствовала запах хлора и приняла меры к спасению 21 воспитанника. 20 школьников в возрасте от 10 до 14 лет отравились, сейчас их жизни вне опасности, состояние стабильное.

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Гость||

ОХРАННИКОМ ПОЙДЕТ В ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ

Гость||

Когда коррупцию в школах города Пензы победит Воронков или этого при нем не случится ?

Гость||

Не случится...

Гость||

Ну вот, с появлением врио губернатора - чувствуется рука настоящего руководителя!

Гость||

За 6 лет они выстроили систему работы, только направление работы не на интересы детей, а на интересы чинков, пилят не покладая рук, да ещё и родителей обдирают на нужды школ

Гость||

Хватит обирать родителей! И обнаглевшие родительские комитеты прижмите наконец! Денег не сдал на подарок учителю- ребенка затравили.

Гость||

А поподробнее можно кого затравили, когда, школа, фио преподователя?

Гость||

Можно и подробнее , а вы вообще кто такой чтобы вам подробности выкладывать?

Гость||

Напоминает наш МИД. Нам санкции, а мы озабоченность, наших дипломатов выгоняют , а мы им ноту. Детей траванули, а мы выговор.

Гость||

Гость писал(а):

> За 6 лет они выстроили систему работы, только направление работы не на

> интересы детей, а на интересы чинков, пилят не покладая рук, да ещё и

> родителей обдирают на нужды школ

Воронкова под следствие и на нары!

Гость||

Травят и в столовых, и в бассейнах... А министр все сидит в кресле.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Еще какое-нибудь такое ЧП в вашей системе, и вы пойдете в отставку. Шесть лет вы работаете, это немалый срок, можно было выстроить за это время систему работы», - заключил Олег Мельниченко.
Воронкова в отставку!

Гость||

Такие людям как Александр Воронков и Лилия Чащина в принципе должно быть запрещено работать с детьми.

Гость||

Мельниченко чёт разошёлся, перед выборами.

Посмотрим как бюджетники голосовать будут :)) от них зависит судьба губернаторкого кресла.

Имя: Гость
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