Сетевое издание|18+|Пятница|10 янв 2025|13:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

В Пензе избрали пятого заместителя председателя гордумы

Печать
Telegram

В пятницу, 10 января, на внеочередной сессии избрали заместителя председателя Пензенской городской думы на постоянной основе. Им стал Александр Артамошкин, участник специальной военной операции.

«Я знаю его много лет, с 1998 года. Он человек простой, честный, никогда не боится сказать правду, ушел в первых рядах мобилизованных воевать, проявил себя на поле боя, дорос до командира разведки полка своим трудом, доблестью, отвагой. Будучи здесь на реабилитации после ранения, не сидел сложа руки, принимает участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения», - рассказал председатель Денис Соболев.

Александр Артамошкин носит звание лейтенанта, награжден орденом Мужества.

В сентябре 2024 года он прошел в гордуму восьмого созыва по единому избирательному округу от партии «Единая Россия».

У Дениса Соболева есть еще 4 заместителя: 1 - на постоянной основе (Олег Шаляпин) и 3 - на непостоянной (Алексей Петров, Алексaндр Васильев и Юрий Зиновьев).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте