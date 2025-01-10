В Пензе избрали пятого заместителя председателя гордумы

10.01.2025 | 10:25

В пятницу, 10 января, на внеочередной сессии избрали заместителя председателя Пензенской городской думы на постоянной основе. Им стал Александр Артамошкин, участник специальной военной операции.

«Я знаю его много лет, с 1998 года. Он человек простой, честный, никогда не боится сказать правду, ушел в первых рядах мобилизованных воевать, проявил себя на поле боя, дорос до командира разведки полка своим трудом, доблестью, отвагой. Будучи здесь на реабилитации после ранения, не сидел сложа руки, принимает участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения», - рассказал председатель Денис Соболев.

Александр Артамошкин носит звание лейтенанта, награжден орденом Мужества.

В сентябре 2024 года он прошел в гордуму восьмого созыва по единому избирательному округу от партии «Единая Россия».

У Дениса Соболева есть еще 4 заместителя: 1 - на постоянной основе (Олег Шаляпин) и 3 - на непостоянной (Алексей Петров, Алексaндр Васильев и Юрий Зиновьев).