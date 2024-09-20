Определены заместители председателя Пензенской городской думы

20.09.2024 | 10:47

В пятницу, 20 сентября, на первой сессии Пензенской городской думы восьмого созыва избрали заместителей ее председателя.

Заместителем на постоянной основе стал Олег Шаляпин, занимавший аналогичную должность и в прошлом созыве.

Замами на непостоянной основе утверждены Алексей Петров, Алексaндр Васильев и Юрий Зиновьев. Последний в предыдущем созыве на протяжении нескольких лет занимал должность внештатного заместителя.

Председателем, как сообщалось ранее, единогласно избрали Дениса Соболева. Других претендентов на должность не было.

В предыдущие 5 лет в думе председательствовал Владимир Мутовкин. Он продолжит работу в качестве обычного депутата.