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Политика

Определены заместители председателя Пензенской городской думы

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В пятницу, 20 сентября, на первой сессии Пензенской городской думы восьмого созыва избрали заместителей ее председателя.

Заместителем на постоянной основе стал Олег Шаляпин, занимавший аналогичную должность и в прошлом созыве.

Определены заместители председателя Пензенской городской думы

Замами на непостоянной основе утверждены Алексей Петров, Алексaндр Васильев и Юрий Зиновьев. Последний в предыдущем созыве на протяжении нескольких лет занимал должность внештатного заместителя.

Определены заместители председателя Пензенской городской думы

Определены заместители председателя Пензенской городской думы

Определены заместители председателя Пензенской городской думы

Председателем, как сообщалось ранее, единогласно избрали Дениса Соболева. Других претендентов на должность не было.

В предыдущие 5 лет в думе председательствовал Владимир Мутовкин. Он продолжит работу в качестве обычного депутата.

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