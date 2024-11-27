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Политика

10 декабря состоится прямая линия с губернатором

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Во вторник, 10 декабря, пройдет прямая линия с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

«Буду отвечать на ваши вопросы в прямом эфире трех пензенских телеканалов, начиная с 17 часов. Трансляция также будет идти в социальных сетях: в моих аккаунтах и на официальных страницах Пензенской области», - обратился к жителям региона губернатор на своих страницах в соцсетях.

Задавать вопросы можно уже сейчас, есть несколько способов сделать это:

- через электронную форму с помощью портала «Госуслуги. Решаем вместе»;

- письмом на электронную почту vopros58@yandex.ru;

- через чат-бот в Telegram;

- по телефону 8 (8412) 927-000 (добавочный - 4), с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00.

«Ответы будут даны каждому обратившемуся на прямую линию жителю Пензенской области. Поговорим о самых актуальных для нашего региона темах, чтобы вместе найти решение», - пообещал Олег Мельниченко.

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Источник — фото со страницы Олега Мельниченко во «ВКонтакте»
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