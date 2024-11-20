Вадим Супиков принял участие в XXХVI конференции «Единой России»

20.11.2024 | 09:40

Во вторник, 19 ноября, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков посетил XXХVI конференцию регионального отделения партии «Единая Россия», где рассматривались результаты и перспективы его деятельности.

В работе конференции принимали участие губернатор, секретарь отделения партии Олег Мельниченко; депутаты Госдумы РФ, областного парламента, представительных органов муниципальных образований; делегаты от местных отделений партии.

Обсудили реализацию партийных проектов и приоритетных направлений народной программы, включающих развитие отечественного промышленного производства; сбор и доставку гуманитарных грузов в районы, приближенные к линии боевых действий; благоустройство внутриквартальных территорий, работу штаба общественной поддержки по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.

Были приняты решения о плановых ротациях в структурных подразделениях и избраны делегаты для участия в XXII съезде ВПП «Единая Россия» в декабре 2024 года. Вадим Супиков вошел в их число.

Партактиву рекомендовано продвигать в Пензенской области инициативы, утвержденные указом Президента РФ о национальных целях развития страны, и включиться в подготовку предложений на 2025 год о мероприятиях по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. Также решено активизировать работу по привлечению новых сторонников партии.