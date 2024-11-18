Депутатам не прибавили денег на исполнение наказов пензенцев

18.11.2024 | 15:07

В 2025 году сумма, выделяемая депутатам на исполнение наказов избирателей, как и в 2024-м, составит 105 млн рублей. Об этом начальник финансового управления Ольга Завьялкина сообщила на заседании комиссии Пензенской городской думы в понедельник, 18 ноября.

Всего депутатов 35, то есть каждому из них на решение проблем горожан отведут по 3 млн рублей.

Еще в 2021 году, а затем и в 2023-м народные избранники просили увеличить сумму до 5 млн на каждого, объясняя это тем, что стоимость строительных материалов, дорожных работ и прочего значительно выросла и на имеющиеся деньги удается выполнить лишь небольшой объем работ, а проблем в округах много. Однако добиться такой величины им не удалось.

В этот раз депутаты без обсуждения проголосовали за 3 млн.

Окончательное решение о выделении средств на исполнение наказов избирателей будет принято на ближайшей сессии.