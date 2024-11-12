Пензенец начал 2-й этап стажировки по программе «Время героев»

12.11.2024 | 15:16

Участник СВО пензенец Артем Николаев проходит второй этап стажировки по программе «Время героев» на территории региона. Его наставник - губернатор Олег Мельниченко, сообщили в областном правительстве.

Артем Николаев - гвардии капитан, кавалер 2 орденов Мужества и 2 медалей «За отвагу». Экипаж вертолета Ка-52, в котором он служил, уничтожил 22 боевых машины пехоты, 6 танков и 1 зенитно-ракетную установку «Оса» противника.

Пензенец с июля по сентябрь изучал работу органов государственной власти: посещал заседания правительства, выезжал в города и районы (Кузнецк, Каменку, Заречный, Сердобск, Малосердобинский, Городищенский районы и др.), участвовал в патриотических акциях.

«Первый этап стажировки был очень насыщенным. Увидел изнутри, какие изменения происходят. Благоустраиваются парки и скверы, обновляются социальные объекты, работают производственные предприятия, в том числе оборонной промышленности. Весь процесс стажировки был для меня очень интересен и полезен. В этом заслуга моих кураторов, и в первую очередь - моего наставника», - отметил Артем Николаев.

На втором этапе стажировки пензенца ждут погружение в образовательную сферу, вопросы молодежной политики, а также занятия по формированию госзадания, участие в законотворческой деятельности и др.

«Программа «Время героев» реализуется по поручению президента Владимира Путина. Ее цель - подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях», - напомнили в правительстве.