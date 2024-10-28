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Политика

В Пензенской области повысили оклады работников органов госвласти

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У работников органов государственной власти Пензенской области повысится оклад. Соответствующее постановление было подписано в региональном правительстве 25 октября.

Согласно документу, должностные оклады увеличатся в 1,051 раза. При этом размер ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Постановление вступило в силу в день его опубликования, оно распространено на правоотношения, возникшие с 1 октября.

26 сентября в Пензенской области было принято решение об индексации зарплат работников госучреждений на 5,1%. Министерству финансов тогда поручили найти дополнительные средства на реализацию инициативы.

Ранее в областном центре утвердили месячные должностные оклады сотрудников администрации Пензы и городской думы. С цифрами можно ознакомиться здесь.

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