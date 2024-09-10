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Экономика

Бюджетникам проиндексируют зарплату на 5,1%

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С 1 октября сотрудникам бюджетной сферы повысят зарплату на 5,1%. Индексация коснется около 2 млн человек. На эти цели направят 359 млрд рублей.

Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Индексация необходима для защиты работающих от инфляции. Это предусмотрено ст. 134 Трудового кодекса: в связи с ростом потребительских цен работодатель обязан индексировать заработную плату», - подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что повышение зарплат коснется работников образовательной, медицинской и научной сферы, сотрудников федеральных государственных органов и подразделений федеральных органов исполнительной власти.

Кроме того, зарплату проиндексируют работникам, не считающимся госслужащими (например, водителям), а также гражданскому персоналу воинских частей и подразделений силовых структур.

По словам экономиста, в частных структурах индексация зарплат также проводится, но не по установленному государством графику, а в соответствии с внутренними локальными документами. Это обязаны делать предприятия любой формы собственности.

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