Мошенники воспользовались увольнением Александра Воронкова

25.09.2024 | 14:56

После анонса увольнения главы Бессоновского района Александра Воронкова руководители других муниципальных образований Пензенской области начали получать сообщения якобы от губернатора Олега Мельниченко.

Так, 25 сентября в 12:20 одному из чиновников (предположительно, главе Вадинского района Михаилу Буслаеву), прислали такой текст: «Михаил Петрович, добрый день! Вчера на заседании Вы могли наблюдать, как глава Бессоновского района покидает наши ряды. Его предупреждали, он не прислушался. Надеюсь, взаимодействие с Вашим районом будет намного продуктивней».

Настоящий Олег Мельниченко, узнав об этом, отреагировал почти мгновенно.

«Дорогие друзья! Опять злоумышленники от моего имени проводят рассылку сообщений в мессенджерах. При этом мошенники становятся изворотливей и используют в сообщениях реальные факты со вчерашнего заседания областного правительства.

Еще раз прошу всех не реагировать на подобные сообщения и всегда проверять профиль, с которого вам пишут. У фейковых аккаунтов всегда скрыт телефонный номер, а имя пользователя представляет собой случайный набор символов. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации!» - написал губернатор на своих страницах в соцсетях.

24 сентября Олег Мельниченко сообщил о предстоящем увольнении Александра Воронкова и возбуждении в отношении него уголовного дела. Он призвал глав муниципальных образований «учесть опыт господина Воронкова».

«Все эти нарушения я покрывать не собираюсь. Дискредитировать своими действиями органы местного самоуправления и органы государственной власти не позволю», - подчеркнул тогда глава региона.