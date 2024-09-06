Названо количество избирателей в Пензе

06.09.2024 | 12:06

В списках на выборах депутатов Пензенской городской думы VIII созыва, которые стартовали 6 сентября, значится 319 071 избиратель. Общая численность населения областного центра на 1 января 2024 года составила 488 299 человек.

Избирателей в возрасте от 18 до 30 лет - 54 267, впервые голосующих - 3 330, сообщил на пресс-конференции председатель областного избиркома Александр Синюков.

В Пензе открылись 223 участка, на 85 используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Помещения для голосования соответствуют условиям безопасности, подчеркнули в избиркоме.

Пензенцам предстоит выбрать 35 депутатов, из них 25 - по одномандатным округам, 10 - по партийным спискам.

Выборы в областном центре будут проходить 3 дня - 6, 7 и 8 сентября. Участковые избирательные комиссии работают с 8:00 до 20:00.

На кресла депутатов Пензенской гордумы претендуют 292 человека.