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Политика

Разъяснены функции и права полпреда пензенского губернатора

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В Пензенской области готовятся утвердить положение о полномочном представителе губернатора по внутренней политике. Соответствующий указ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Полпред будет представлять позицию и интересы главы региона при формировании и реализации внутренней политики, обеспечивать его информирование, взаимодействие с органами местного самоуправления, партиями, общественными, национальными, религиозными объединениями, профсоюзами.

Кроме того, должность предполагает погружение в вопросы патриотического воспитания граждан.

Полпред имеет право вносить губернатору предложения о необходимости подготовки проектов законов Пензенской области, указов и распоряжений главы региона, постановлений и распоряжений правительства по вопросам, входящим в его компетенцию; давать поручения руководителям структурных подразделений правительства.

«Финансирование расходов на содержание представителя губернатора производится в пределах средств, предусмотренных бюджетом Пензенской области», - говорится в документе.

На должность полпреда в конце 2023 года был назначен Павел Маслов, ранее руководивший министерством внутренней и информационной политики, которое решили ликвидировать. До этого Маслов возглавлял управление внутренней политики правительства Пензенской области.

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