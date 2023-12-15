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Политика

Бывший министр Павел Маслов получил новое назначение

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Бывший министр внутренней и информационной политики Пензенской области 43-летний Павел Маслов назначен полномочным представителем губернатора. Соответствующий указ Олег Мельниченко подписал в четверг, 14 декабря.

Конкретная сфера деятельности чиновника на новом посту в документе не указана.

С 1 июня 2017 года Павел Маслов возглавлял управление внутренней политики правительства Пензенской области. В октябре 2021-го в рамках реорганизации это управление и департамент информационной политики объединили в министерство.

Решение о его ликвидации было принято летом 2023 года. Полномочия ведомства передали региональному правительству.

Похожие должности уже есть. Так, бывший прокурор области Наталья Канцерова в 2021 году стала полномочным представителем губернатора в региональном Законодательном собрании.

Николай Макаров с того же года является полпредом губернатора - руководителем представительства правительства Пензенской области при Правительстве РФ.

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