Бывший министр Павел Маслов получил новое назначение

15.12.2023 | 09:35

Бывший министр внутренней и информационной политики Пензенской области 43-летний Павел Маслов назначен полномочным представителем губернатора. Соответствующий указ Олег Мельниченко подписал в четверг, 14 декабря.

Конкретная сфера деятельности чиновника на новом посту в документе не указана.

С 1 июня 2017 года Павел Маслов возглавлял управление внутренней политики правительства Пензенской области. В октябре 2021-го в рамках реорганизации это управление и департамент информационной политики объединили в министерство.

Решение о его ликвидации было принято летом 2023 года. Полномочия ведомства передали региональному правительству.

Похожие должности уже есть. Так, бывший прокурор области Наталья Канцерова в 2021 году стала полномочным представителем губернатора в региональном Законодательном собрании.

Николай Макаров с того же года является полпредом губернатора - руководителем представительства правительства Пензенской области при Правительстве РФ.