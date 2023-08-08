Александра Власкина избрали главой Шемышейского района

08.08.2023 | 16:48

Во вторник, 8 августа, в Шемышейском районе избрали главу. Пост занял Александр Власкин. Его кандидатуру единогласно поддержало собрание представителей.

«Участие в сессии принял министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов, который от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Александра Ивановича с избранием на должность и пожелал ему успехов в работе», - сообщили в администрации Шемышейского района.

Должность главы администрации Власкин занял в 2022 году, теперь его избрали главой. С 2015-го он был первым заместителем главы администрации Шемышейского района.

Сейчас в Пензенской области проходит реформа органов местного самоуправления, призванная ликвидировать двуглавие. Она затронет 25 районов.

Избрание уже прошло в Неверкинском районе, главой которого стал Юрий Моисеев, Камешкирском (Ольга Белянина), Никольском (Людмила Линина), Башмаковском (Тамара Павлуткина), Белинском (Сергей Сорокин), Вадинском (Михаил Буслаев), Земетчинском (Николай Итальянцев), Бессоновском (Александр Воронков), Лунинском (Алексей Атясов), Спасском (Юрий Ахрамеев), Пачелмском (Александр Пушкарев), Тамалинском (Владимир Васильев), Малосердобинском (Иван Кирюхин), Пензенском (Игорь Белов), Сердобском (Александр Бедикин), Колышлейском (Михаил Максимов).

До этого от двуглавой системы управления отказались в Пензе, за переименование должности руководителя проголосовали также в Кузнецке.