Михаил Буслаев избран главой Вадинского района

25.07.2023 | 20:25

У руководителя Вадинского района Михаила Буслаева сменилось название должности: теперь он не глава администрации, а просто глава района.

Соответствующее решение во вторник, 25 июля, единогласно приняли местные депутаты на 14-й сессии собрания представителей. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации.

Михаил Буслаев руководит районом с апреля 2012 года. Его переназначали в 2017-м и 2022-м.

Отказ от двуглавой системы управления происходит и в других районах Пензенской области. Необходимые изменения будут внесены в уставы муниципальных образований.

Ранее должность руководителя переименовали в Пензе и Кузнецке.