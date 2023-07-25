Михаил Буслаев избран главой Вадинского района

У руководителя Вадинского района Михаила Буслаева сменилось название должности: теперь он не глава администрации, а просто глава района.
Соответствующее решение во вторник, 25 июля, единогласно приняли местные депутаты на 14-й сессии собрания представителей. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации.
Михаил Буслаев руководит районом с апреля 2012 года. Его переназначали в 2017-м и 2022-м.
Отказ от двуглавой системы управления происходит и в других районах Пензенской области. Необходимые изменения будут внесены в уставы муниципальных образований.
Ранее должность руководителя переименовали в Пензе и Кузнецке.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀