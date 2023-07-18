Депутаты выбрали главу Камешкирского района

Во вторник, 18 июля, в администрации Камешкирского района на 19-й сессии местного Собрания представителей выбрали главу района. Должность заняла Ольга Белянина.
На пост руководителя, назначаемого по контракту, претендовали два человека.
«Кандидаты выступили перед депутатами со своими программами социально-экономического развития района, обозначив приоритетные направления в работе», - сообщили в администрации.
В итоге депутаты единогласно отдали предпочтение Ольге Беляниной, которая с 2022 года являлась главой администрации.
Как сообщалось ранее, сейчас в Пензенской области проходит реформа органов местного самоуправления, призванная ликвидировать двуглавие.
Аналогичное мероприятие уже прошло в Неверкинском районе, главой которого стал Юрий Моисеев.
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