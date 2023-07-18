Сетевое издание|18+|Вторник|18 июл 2023|21:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

Депутаты выбрали главу Камешкирского района

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 18 июля, в администрации Камешкирского района на 19-й сессии местного Собрания представителей выбрали главу района. Должность заняла Ольга Белянина.

На пост руководителя, назначаемого по контракту, претендовали два человека.

«Кандидаты выступили перед депутатами со своими программами социально-экономического развития района, обозначив приоритетные направления в работе», - сообщили в администрации.

В итоге депутаты единогласно отдали предпочтение Ольге Беляниной, которая с 2022 года являлась главой администрации.

Как сообщалось ранее, сейчас в Пензенской области проходит реформа органов местного самоуправления, призванная ликвидировать двуглавие.

Аналогичное мероприятие уже прошло в Неверкинском районе, главой которого стал Юрий Моисеев.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото kameshkir.pnzreg.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте