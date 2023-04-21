Вадим Супиков пригласил пензенцев на акцию «Сад памяти»

21.04.2023 | 09:16

В администрации Железнодорожного района Пензы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. Участие в нем принял председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков.

Он поблагодарил активистов совета общественности, председателей уличных комитетов за плодотворную работу и весомый вклад в развитие муниципалитета. Пензенцы сообща не только решают сложные вопросы, но и проводят праздничные мероприятия, занимаются благоустройством, напомнил Вадим Супиков и пригласил собравшихся и всех жителей Железнодорожного района принять участие в акции «Сад памяти».

Акция состоится в субботу, 22 апреля, в 10:00 в сквере «Дружба». «В этом году она пройдет на территории 15 государств, ее цель - посадить 27 миллионов саженцев в память о жертвах Великой Отечественной войны. Высаживая деревья, мы также чествуем наших героев, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом на Украине в ходе специальной военной операции», - уточнил спикер регионального парламента.

В ходе торжественного собрания были отмечены представители общественности, которые празднуют в апреле дни рождения. Подарком для всех участников мероприятия стал концерт.