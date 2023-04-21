Сетевое издание|18+|Пятница|21 апр 2023|10:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

Вадим Супиков пригласил пензенцев на акцию «Сад памяти»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В администрации Железнодорожного района Пензы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. Участие в нем принял председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков.

Он поблагодарил активистов совета общественности, председателей уличных комитетов за плодотворную работу и весомый вклад в развитие муниципалитета. Пензенцы сообща не только решают сложные вопросы, но и проводят праздничные мероприятия, занимаются благоустройством, напомнил Вадим Супиков и пригласил собравшихся и всех жителей Железнодорожного района принять участие в акции «Сад памяти».

Акция состоится в субботу, 22 апреля, в 10:00 в сквере «Дружба». «В этом году она пройдет на территории 15 государств, ее цель - посадить 27 миллионов саженцев в память о жертвах Великой Отечественной войны. Высаживая деревья, мы также чествуем наших героев, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом на Украине в ходе специальной военной операции», - уточнил спикер регионального парламента.

В ходе торжественного собрания были отмечены представители общественности, которые празднуют в апреле дни рождения. Подарком для всех участников мероприятия стал концерт.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото zspo.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте