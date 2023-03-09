Политика

Силовики провели выемку документов в администрации Пензы

Печать
Telegram

В администрацию Пензы пришли сотрудники правоохранительных органов. Такая информация появилась в местном телеграм-канале «Желтый дом».

«"Наши люди" сообщают, что в администрацию Пензы снова пришли siloviki. Они провели выемку документов в кабинетах начальника управления муниципального имущества Почеваловой, начальника управления градостроительства и архитектуры Жуковой, советника главы Пензы Кипуровой», - утверждают авторы.

Источник сетевого издания «ПензаИнформ» подтвердил, что выемка документов в мэрии осуществлялась. Это происходило накануне 8 Марта.

Прокомментировали факт и в администрации Пензы: «Проводилась выемка документов, относящихся к периоду деятельности администрации до 2018 года. Остальные вопросы относятся к компетенции правоохранительных органов».

По данным портала PenzaInform.ru, делом занимается областное УФСБ России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети