Силовики провели выемку документов в администрации Пензы

09.03.2023 | 13:43

В администрацию Пензы пришли сотрудники правоохранительных органов. Такая информация появилась в местном телеграм-канале «Желтый дом».

«"Наши люди" сообщают, что в администрацию Пензы снова пришли siloviki. Они провели выемку документов в кабинетах начальника управления муниципального имущества Почеваловой, начальника управления градостроительства и архитектуры Жуковой, советника главы Пензы Кипуровой», - утверждают авторы.

Источник сетевого издания «ПензаИнформ» подтвердил, что выемка документов в мэрии осуществлялась. Это происходило накануне 8 Марта.

Прокомментировали факт и в администрации Пензы: «Проводилась выемка документов, относящихся к периоду деятельности администрации до 2018 года. Остальные вопросы относятся к компетенции правоохранительных органов».

По данным портала PenzaInform.ru, делом занимается областное УФСБ России.