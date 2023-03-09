Силовики провели выемку документов в администрации Пензы

В администрацию Пензы пришли сотрудники правоохранительных органов. Такая информация появилась в местном телеграм-канале «Желтый дом».
«"Наши люди" сообщают, что в администрацию Пензы снова пришли siloviki. Они провели выемку документов в кабинетах начальника управления муниципального имущества Почеваловой, начальника управления градостроительства и архитектуры Жуковой, советника главы Пензы Кипуровой», - утверждают авторы.
Источник сетевого издания «ПензаИнформ» подтвердил, что выемка документов в мэрии осуществлялась. Это происходило накануне 8 Марта.
Прокомментировали факт и в администрации Пензы: «Проводилась выемка документов, относящихся к периоду деятельности администрации до 2018 года. Остальные вопросы относятся к компетенции правоохранительных органов».
По данным портала PenzaInform.ru, делом занимается областное УФСБ России.
Новости по теме
- Об увольнении станут уведомлять по новым правилам
- История Пензы: На пустующей земле в центре города появилась площадь Жукова
- История Пензы: В здании администрации Пензы пришлось укреплять фундамент
- В здании администрации Пензы прошли обыски
- 37-летнему пензенцу грозит суд за экстремистские публикации
- В Госдуме рассмотрят законопроект об отключении услуг связи
- Мошенники придумали схему с приложением «Финуслуги»
- Пензенца наказали за финансирование общественного движения
- 38-летний пензенец переводил деньги экстремистской организации
- В лесу Башмаковского района заблокировали «диверсантов»
Последние новости
- Назначен замглавы администрации Пензы по внутренней политике
- Губернатор пригрозил министру образования лишением премии
- Иван Николаев ушел с поста директора АО «Пензгорстройзаказчик»
- В Кузнецке депутаты избрали главу города
- Дмитрий Медведев: Победа ЕР в 2025-м - знак доверия курсу президента
- Губернатор прокомментировал процесс очищения органов власти
- Сергей Балакин стал главой Малосердобинского района
- В Пензенской области назначен еще один замминистра ЖКХ и ГЗН
- Иван Кирюхин стал главой Пензенского района
- «Единая Россия» подвела итоги Года муниципального депутата
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!