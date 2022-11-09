Пензенского экс-министра утвердили на аналогичную должность в Саратове

В среду, 9 ноября, на внеочередном заседании Саратовской областной думы депутаты согласовали кандидатуру Михаила Торгашина на должность заместителя председателя правительства региона - министра промышленности и энергетики.
Ранее Михаил Торгашин возглавлял министерство промышленности и инновационных технологий Пензенской области. Он занимал этот пост с 2017 года до октября 2021-го, когда минпром и минэкономики региона объединили.
Занять кресло в саратовском правительстве Торгашину предложил губернатор региона Роман Бусаргин. Однако назначение должны были одобрить депутаты областной думы.
Прежде чем это произошло, Михаил Торгашин встретился с представителями всех думских фракций.
8 ноября его кандидатуру на пост министра саратовские депутаты поддержали на заседании профильного комитета.
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