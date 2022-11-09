Пензенского экс-министра утвердили на аналогичную должность в Саратове

09.11.2022 | 11:25

В среду, 9 ноября, на внеочередном заседании Саратовской областной думы депутаты согласовали кандидатуру Михаила Торгашина на должность заместителя председателя правительства региона - министра промышленности и энергетики.

Ранее Михаил Торгашин возглавлял министерство промышленности и инновационных технологий Пензенской области. Он занимал этот пост с 2017 года до октября 2021-го, когда минпром и минэкономики региона объединили.

Занять кресло в саратовском правительстве Торгашину предложил губернатор региона Роман Бусаргин. Однако назначение должны были одобрить депутаты областной думы.

Прежде чем это произошло, Михаил Торгашин встретился с представителями всех думских фракций.

8 ноября его кандидатуру на пост министра саратовские депутаты поддержали на заседании профильного комитета.