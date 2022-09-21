Политика

Вадим Супиков единогласно избран спикером областного парламента

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В среду, 21 сентября, на организационной сессии Законодательного собрания Пензенской области был избран председатель парламента. Им стал Вадим Супиков.

В тайном голосовании принимали участие 32 депутата. Все они сделали выбор в пользу Вадима Супикова.

«Хотел бы от всей души поблагодарить губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко, вас, уважаемые депутаты, за оказанное доверие. Постараюсь сделать все от меня зависящее для организации плодотворной работы Законодательного собрания седьмого созыва на благо жителей Пензенской области», - обратился спикер парламента к собравшимся.

После выборов, которые проходили в период с 9 по 11 сентября, в Заксобре сформировался обновленный состав депутатов. Вадим Супиков по результатам народного волеизъявления одержал уверенную победу в 1-м одномандатном округе, набрав 17 245 голосов избирателей, или 75,54%.

В прошлом, шестом созыве он являлся вице-спикером Законодательного собрания.

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