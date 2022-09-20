Вадим Супиков избран кандидатом на пост председателя Заксобра

20.09.2022 | 14:27

Во вторник, 20 сентября, состоялось заседание президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» под председательством секретаря реготделения, губернатора Олега Мельниченко.

Собравшиеся выдвинули кандидатуру Вадима Супикова на пост председателя Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва. Они проголосовали за него единогласно, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Официально имя спикера областного парламента будет озвучено 21 сентября на организационной сессии Заксобра после общего голосования.

Выборы депутатов Заксобра проходили в период с 9 по 11 сентября. В них участвовали 516 944 жителя региона. Явка составила 50,95%. Вадим Супиков одержал уверенную победу в 1-м одномандатном округе, набрав 17 245 голосов избирателей, или 75,54%.

В прошлом, шестом созыве он являлся вице-спикером Законодательного собрания.