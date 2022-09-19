Депутаты проголосовали за досрочное сложение полномочий замглавы Пензы

19.09.2022 | 14:19

В понедельник, 19 сентября, на заседании комиссии городской думы депутаты рассмотрели вопрос о досрочном сложении полномочий замглавы Пензы Павлом Куликовым.

14 сентября Куликов написал заявление об уходе с поста и отказе от мандата в связи с избранием в областное Законодательное собрание.

«В соответствии с поступившим заявлением подготовлен проект решения о сложении им полномочий с 14 сентября», - уточнил замглавы города Иван Краснов.

Депутаты проголосовали за. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.

Павел Куликов стал депутатом Пензенской гордумы по итогам выборов 2019 года. Либерал-демократы тогда набрали 11,64%, и их представитель получил депутатское кресло.

В настоящее время ЛДПР, от которой выдвигался Куликов, пока не выставила новую кандидатуру.