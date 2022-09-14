Политика

Замглавы Пензы написал заявление о сложении полномочий

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Заместитель главы Пензы Павел Куликов написал заявление о сложении полномочий. Фото документа он опубликовал в личном телеграм-канале в среду, 14 сентября.

«На основании части 4 статьи 20 Регламента Пензенской городской думы, пункта 3.2 части 3 статьи 20, пункта 2.8 части 2 статьи 22 Устава города Пензы и в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва прошу сложить с меня полномочия заместителя главы города Пензы на непостоянной основе, депутата Пензенской городской думы седьмого созыва», - говорится в заявлении.

В пресс-службе городской думы уточнили: кто из представителей ЛДПР заменит Куликова, пока неизвестно.

Павел Куликов стал депутатом Пензенской гордумы по итогам выборов 2019 года. Либерал-демократы набрали 11,64%, и их представитель получил депутатское кресло.

Тогдашний председатель ЛДПР Владимир Жириновский, возглавлявший партийный список, отказался от мандата. В связи с этим избирательная комиссия Пензы постановила передать его Куликову, следовавшему под номером 2 в общей части списка.

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Источник — фото t.me/pavelkulikov1985
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