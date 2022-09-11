В Пензенской области в голосовании поучаствовали почти 39% избирателей

11.09.2022 | 10:27

На 10:00 воскресенья, 11 сентября, в выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области приняли участие 38,68% избирателей. Это 397 тыс. 139 человек.

Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Голосование в области началось 9 сентября. Оно будет длиться три дня. В 20:00 11-го числа избирательные участки закроются.

Своих кандидатов выдвинули шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Также зарегистрированы кандидаты по одномандатным избирательным округам.

Ранее сообщалось, что в аппарате уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой работает горячая линия по вопросам соблюдения избирательных прав граждан.

Обратиться можно по телефонам: 8 (8412) 68-16-23, 68-16-72, - а также по электронной почте upch58@mail.ru и через сайт уполномоченного https://ombudsmanpnz.ru/napravit-obrashchenie.