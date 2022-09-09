Политика

Стали известны первые данные о явке жителей области на выборы

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На 15:00 пятницы, 9 сентября, в выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области приняли участие 135 965 избирателей (13,25%).

Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

По состоянию на 1 июля 2022 года в Пензенской области зарегистрировано 1 млн 26 тыс. 806 избирателей.

Выборы будут проходить три дня - 9, 10 и 11 сентября. На 1 032 участках ждут жителей области, имеющих право голоса, с 8:00 до 20:00.

Своих кандидатов выдвинули шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Также зарегистрированы кандидаты по одномандатным избирательным округам.

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Гость||

"Мы не пашем, не сеем, не строим,

мы гордимся общественным строем,

мы бумажные, важные люди,

мы и были, и есть мы, и будем.

Наша служба трудна изначально,

надо знать, что желает начальник,

угадать, согласиться, не спорить

и карьеры своей не испортить.

Чтобы сдвинулась с места бумага,

тут и гибкость нужна, и отвага:

свою подпись поставить иль визу,

всё равно что пройти по карнизу.

Нас не бьют за отказы, запреты,

мы, как в танках, в своих кабинетах.

Мы сгораем, когда разрешаем,

и поэтому всё запрещаем.

Нет прочнее бумажной постройки,

не страшны ей ветра перестройки.

Мы — бойцы, мы — службисты, солдаты

колоссальнейшего аппарата.

Мы бумажные, важные люди,

мы и были, и есть мы, и будем,

мы не пашем, не сеем, не строим,

мы гордимся общественным строем".

ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ

Гость||

Короче выборы эти на фиг никому не нужны.

Гость||

Три дня на выборы мало... Надо три недели сделать!

Гость||

А власть что-то не сильно рекламировала выборы, значит ей явка не нужна. Бойкотируйте, безмолвные.

Гость||

Они уже всех выбрали - лидин опять будет!?

Гость||

А че имбецил замолчал про навальнистов не пишет?

Гость||

Голосуй не голосуй - все равно получишь ....!

Гость||

Лидина в президенты!

Гость||

Вот бы с диванов встали, пришли на участок. Знали,что честно голос отдал. А то лежат,чешут.

Гость||

Имбецилы строчат про бойкот выборов.

Гость||

17:15- все наиисал? легче стало? Бред свой выплеснул из пустой холодной головы?

Гость||

Только дэбилы ходят на "выборы", т. к. им нужна только подпись, что вы продали свой голос хозяевам жизни и сделали их беспредел во власти легитимным

Гость||

|09.09.2022 17:48----- А сторонники байдена и иноагенты про навальнистов пишут и раскачивают ситуацию!

Гость||

13% - да это смешно! народ понял что их десятилетиями обманывали.

Гость||

Гость писал(a):

Только дэбилы ходят на "выборы"
Мнение олигофрена.

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Имя: Гость
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