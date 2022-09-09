Стали известны первые данные о явке жителей области на выборы

09.09.2022 | 16:33

На 15:00 пятницы, 9 сентября, в выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области приняли участие 135 965 избирателей (13,25%).

Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

По состоянию на 1 июля 2022 года в Пензенской области зарегистрировано 1 млн 26 тыс. 806 избирателей.

Выборы будут проходить три дня - 9, 10 и 11 сентября. На 1 032 участках ждут жителей области, имеющих право голоса, с 8:00 до 20:00.

Своих кандидатов выдвинули шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Также зарегистрированы кандидаты по одномандатным избирательным округам.