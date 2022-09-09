Стали известны первые данные о явке жителей области на выборы

На 15:00 пятницы, 9 сентября, в выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области приняли участие 135 965 избирателей (13,25%).
Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.
По состоянию на 1 июля 2022 года в Пензенской области зарегистрировано 1 млн 26 тыс. 806 избирателей.
Выборы будут проходить три дня - 9, 10 и 11 сентября. На 1 032 участках ждут жителей области, имеющих право голоса, с 8:00 до 20:00.
Своих кандидатов выдвинули шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».
Также зарегистрированы кандидаты по одномандатным избирательным округам.
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"Мы не пашем, не сеем, не строим,
мы гордимся общественным строем,
мы бумажные, важные люди,
мы и были, и есть мы, и будем.
Наша служба трудна изначально,
надо знать, что желает начальник,
угадать, согласиться, не спорить
и карьеры своей не испортить.
Чтобы сдвинулась с места бумага,
тут и гибкость нужна, и отвага:
свою подпись поставить иль визу,
всё равно что пройти по карнизу.
Нас не бьют за отказы, запреты,
мы, как в танках, в своих кабинетах.
Мы сгораем, когда разрешаем,
и поэтому всё запрещаем.
Нет прочнее бумажной постройки,
не страшны ей ветра перестройки.
Мы — бойцы, мы — службисты, солдаты
колоссальнейшего аппарата.
Мы бумажные, важные люди,
мы и были, и есть мы, и будем,
мы не пашем, не сеем, не строим,
мы гордимся общественным строем".
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ