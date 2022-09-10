В Пензенской области проголосовали уже более 30% избирателей

10.09.2022 | 15:59

По состоянию на 15:00 субботы, 10 сентября, в выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области приняли участие 315 670 избирателей (30,75%).

Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили в региональной избирательной комиссии.

Выборы стартовали в пятницу, 9 сентября, и будут длиться три дня - до вечера воскресенья, 11-го. Избирателей ждут на 1 032 участках с 8:00 до 20:00.

Своих кандидатов выдвинули шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Также зарегистрированы кандидаты по одномандатным избирательным округам.

Ранее сообщалось, что в аппарате уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой работает горячая линия по вопросам соблюдения избирательных прав граждан.

Обратиться можно по телефонам: 8 (8412) 68-16-23, 68-16-72, - а также по электронной почте upch58@mail.ru и через сайт уполномоченного https://ombudsmanpnz.ru/napravit-obrashchenie.