Политика

В избиркоме рассказали о последствиях фальсификации в Бессоновке

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В понедельник, 20 сентября, на подведении предварительных итогов трехдневного голосования председатель региональной избирательной комиссии Александр Синюков прокомментировал инцидент, произошедший на губернаторских выборах 2020 года на участках в Бессоновском районе.

«Меры были приняты еще в прошлом году, когда поступила информация о фальсификации результатов выборов. Избирательная комиссия Пензенской области обратилась в правоохранительные органы на предмет проведения проверки, установления личностей и принятия процессуального решения. Полицией Бессоновского района после проверки, изъятия документов и просмотра камер было принято решение о направлении материалов по подведомственности в Следственный комитет. СУ СК России по Пензенской области возбудило поочередно три уголовных дела», - рассказал он.

Затем по настоянию областного избиркома председатели, заместители и секретари на этих трех участках досрочно сложили полномочия. Это было сделано решением комиссии Бессоновского района 20 ноября 2020 года. Затем были сформированы новые территориальные комиссии. Руководящие органы были полностью заменены. Бывший председатель районной комиссии даже не вошла в ее состав.

В этом году на трех участках в Бессоновском районе работали КОИБы.

«Материалы о нарушениях были направлены в суд. По двум участкам решение принято, одно дело находится на стадии предварительного расследования. Мы считаем, что принятые меры являются достаточными, чтобы в Бессоновском районе комиссии работали добросовестно и профессионально», - завершил тему Александр Синюков.

Согласно материалам дела, 13 сентября 2020 года в селе Бессоновка во время выборов губернатора Пензенской области и дополнительных выборов депутатов Госдумы РФ 7-го созыва председатель участковой избирательной комиссии собственноручно поставила в 1 324 неиспользованнных бюллетенях (это по 662 бюллетеня двух видов) отметку напротив фамилии одного из кандидатов, а затем бросила их в ящик для голосования. При этом в выборах приняли участие всего 204 человека.

Когда пришло время, женщина вместе с другими членами УИК, которые не были в курсе вброса бюллетеней, неверно подсчитала голоса: в протокол она внесла итоги с учетом волеизъявления 662 избирателей, на самом деле не явившихся на участок и не принявших участие в выборах.

Тогда средняя явка на выборах составила 56,6%. В выборах главы региона победил Иван Белозерцев (78,72%).

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

ну просто смешно какие меры были принятны, а как же посадки

Гость||

Какая фальсификация,какие вбросы,сама ходила на выборы,при трёх человек из изберкома 12 наблюдателей от каждой партии и плюс милиционер которому даже стула не хватило.Как можно что то покинуть когда на 10 кв.м.,15 человек наблюдают???

Гость||

Ну вот за это члены комиссии должны были сесть на 4года в места не столь отдаленные .Можно было понять , что какой то один бюллетень дали жене проголосовать за мужа,ну когда более1 тысячи это вообще не воображаемое.Значит так было всегда ну и наверняка и на других участках. А то что людей принудительно заставляли голосовать именно в первый день наводит на мысль.А вообще эти действия руководителей правомерны? Прокуратуре известно это?

Гость||

А Бессоновка эта глупая деревня где на участке не было наверное не наблюдателей не милиционера?

Гость||

Это голосование проходило в один день ,а представьте какие перспективы открываются для таких мохинаций за 3 суток.,для чего в принципе и было сделано 3х дневное голосование.

Гость||

Гость писал(a):

ну когда более1 тысячи это вообще не воображаемое.
На самом деле за 600 человек.

Гость||

Гость писал(a):

,а представьте какие перспективы открываются для таких мохинаций за 3
А в чем собственно, мохинация то?

Гость||

Какая фальсификация,какие вбросы,сама ходила на выборы,при трёх человек из изберкома 12 наблюдателей от каждой партии и плюс милиционер которому даже стула не хватило.Как можно что то покинуть когда на 10 кв.м.,15 человек наблюдают???

да ладно! Не держи людей за идиотов!!!

Гость||

Насколько я знаю, в махинациях в Бессоновке замешаны учителя,которые после всей этой истории остались на должностях и учат детей светлому доброму, честному и т.д.

Гость||

А милиционер в туалетик и покушать вообще за 3дня и ночи не ходил ни разу ?

Гость||

Так же вся стана и в этом году проголосовала

тк же Мельниченко 70% нарисовали

ток разбираться в жалобах и выяснять никто не будет.

Все жалобы называют словом "ФЕЙК". Ведь так проще.

Гость||

Это на местах сами по своему уму вбросы делают а я то тут не приделах.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

председатели, заместители и секретари на этих трех участках досрочно сложили полномочия.
penzainform.ru писал(a):
председатели, заместители и секретари на этих трех участках досрочно сложили полномочия.
Надо было бы досрочно сложить полномочия Демичева

Гость||

Прощай, Единая Россия,

Настал и твой последний год.

Гудбай, напарники лихие!

Пусть оболваненный народ,

Привыкший думать по указке,

Глаза откроет на свой дом.

Сравните теле-зомбо-сказки

С тем, что творится за окном!

Остались в прошлом стройки века,

Бурьяном поросли поля.

В электорате человека

Не видит партия жулья!

Детишек учат физкультуре,

Чтоб веселей валили лес,

Пока ЕдРо и госструктуры

Страной барыжат наразвес.

Мы покупаем здесь квартиры

В кредиты по двойной цене,

Чтобы холеные банкиры

Имели яхты и шале.

И не появятся дороги

В стране, где правят дураки.

Пусть партия уносит ноги –

Народ сжимает кулаки!

Пора освободить кормушку –

В ней уже нечего украсть.

Не удивительно. Кукушкой

Себя показывает власть!

Живем, как сырьевой придаток,

И на горбу катаем шваль –

Так стала вертикалью взяток

Российской власти вертикаль.

Вставай, страна, пора сражаться!

За школы, вузы, детсады,

За дружное народов братство,

За то, чтоб не было войны,

За право на свободу слова,

За честь и совесть, нефть и газ,

За все, что в мире есть святого –

За жизнь для каждого из нас.

Нас не придет спасать мессия

От власти партии господ.

Прощай, «Единая Россия»!

Хорош обманывать народ!

Пока душа не очерствела,

Гоните гадов там и тут!

Тогда на смену беспределу

Законы совести придут.

Имя: Гость
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