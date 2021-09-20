В избиркоме рассказали о последствиях фальсификации в Бессоновке

20.09.2021 | 10:11

В понедельник, 20 сентября, на подведении предварительных итогов трехдневного голосования председатель региональной избирательной комиссии Александр Синюков прокомментировал инцидент, произошедший на губернаторских выборах 2020 года на участках в Бессоновском районе.

«Меры были приняты еще в прошлом году, когда поступила информация о фальсификации результатов выборов. Избирательная комиссия Пензенской области обратилась в правоохранительные органы на предмет проведения проверки, установления личностей и принятия процессуального решения. Полицией Бессоновского района после проверки, изъятия документов и просмотра камер было принято решение о направлении материалов по подведомственности в Следственный комитет. СУ СК России по Пензенской области возбудило поочередно три уголовных дела», - рассказал он.

Затем по настоянию областного избиркома председатели, заместители и секретари на этих трех участках досрочно сложили полномочия. Это было сделано решением комиссии Бессоновского района 20 ноября 2020 года. Затем были сформированы новые территориальные комиссии. Руководящие органы были полностью заменены. Бывший председатель районной комиссии даже не вошла в ее состав.

В этом году на трех участках в Бессоновском районе работали КОИБы.

«Материалы о нарушениях были направлены в суд. По двум участкам решение принято, одно дело находится на стадии предварительного расследования. Мы считаем, что принятые меры являются достаточными, чтобы в Бессоновском районе комиссии работали добросовестно и профессионально», - завершил тему Александр Синюков.

Согласно материалам дела, 13 сентября 2020 года в селе Бессоновка во время выборов губернатора Пензенской области и дополнительных выборов депутатов Госдумы РФ 7-го созыва председатель участковой избирательной комиссии собственноручно поставила в 1 324 неиспользованнных бюллетенях (это по 662 бюллетеня двух видов) отметку напротив фамилии одного из кандидатов, а затем бросила их в ящик для голосования. При этом в выборах приняли участие всего 204 человека.

Когда пришло время, женщина вместе с другими членами УИК, которые не были в курсе вброса бюллетеней, неверно подсчитала голоса: в протокол она внесла итоги с учетом волеизъявления 662 избирателей, на самом деле не явившихся на участок и не принявших участие в выборах.

Тогда средняя явка на выборах составила 56,6%. В выборах главы региона победил Иван Белозерцев (78,72%).