В Пензенской области подвели окончательные итоги выборов

На заседании избирательной комиссии Пензенской области подвели окончательные итоги выборов губернатора региона и депутата Госдумы по 147-му округу. Для волеизъявления было отведено три дня: два дополнительных и один основной. При этом на участках работали наблюдатели и представители средств массовой информации, в том числе федеральных изданий и каналов.
«Мы можем говорить о том, что на участке в среднем присутствовало около пяти человек - как наблюдателей, так и из числа членов комиссии с правом совещательного голоса», - пояснил глава избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.
Средняя явка составила 56,6%, в Пензе и Заречном наименьшая, в Шемышейском, Неверкинском и Лопатинском районах - свыше 90%. В них же получил наибольшее одобрение победитель выборов.
«Белозерцев Иван Александрович: за него проголосовало 469 686 человек, что составляет 78,72%», - сообщил Александр Синюков.
По Лермонтовскому одномандатному округу победу одержал Александр Самокутяев - он набрал больше 60% голосов.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Ну деревеньщина вновь скудоумием отличилась.