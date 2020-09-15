В Пензенской области подвели окончательные итоги выборов

15.09.2020 | 18:18

На заседании избирательной комиссии Пензенской области подвели окончательные итоги выборов губернатора региона и депутата Госдумы по 147-му округу. Для волеизъявления было отведено три дня: два дополнительных и один основной. При этом на участках работали наблюдатели и представители средств массовой информации, в том числе федеральных изданий и каналов.

«Мы можем говорить о том, что на участке в среднем присутствовало около пяти человек - как наблюдателей, так и из числа членов комиссии с правом совещательного голоса», - пояснил глава избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Средняя явка составила 56,6%, в Пензе и Заречном наименьшая, в Шемышейском, Неверкинском и Лопатинском районах - свыше 90%. В них же получил наибольшее одобрение победитель выборов.

«Белозерцев Иван Александрович: за него проголосовало 469 686 человек, что составляет 78,72%», - сообщил Александр Синюков.

По Лермонтовскому одномандатному округу победу одержал Александр Самокутяев - он набрал больше 60% голосов.