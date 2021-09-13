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Политика

В Пензенской области у трех министров появились новые заместители

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В понедельник, 13 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве врио губернатора Олег Мельниченко озвучил новые назначения.

Так, врио заместителя министра образования стала Елена Коломенцева, врио замминистра финансов - Александр Салеев.

«Максим Изосимов будет временно исполнять обязанности заместителя министра - начальника отдела цифровизации программ и информационного обеспечения Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области», - пояснил глава региона.

О появлении нового зама по профилактике кризисного поведения у детей врио министра образования Александр Воронков сообщал на пресс-конференции 24 августа.

«В институте регионального развития над этим будет работать отдел, обеспечивать методическое сопровождение. В каждом муниципалитете введут должности для работы с детьми в трудной жизненной ситуации. Эти специалисты станут взаимодействовать с психологами, родителями и классными руководителями», - объяснил тогда Воронков.

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Гость||

Так старых министров нужно выгнать,а новые пусть работают...

Гость||

Пока к Мельниченко претензий нет.

Гость||

Едим Россию

Гость||

Салеев молодец !!! С нуля прошёл, теперь харизмы пусть набирается и в министры его потом

Гость||

А когда "скульптор" будет министром культуры? Или это его хотелки как щебечет бомонд?

Гость||

"Павел Блавацкий (Pavlo Blavatskyy) из Университета Монпелье во Франции внес неоценимый вклад в экономику, открыв, что «избыточный вес политиков может быть связан с коррупцией в странах бывшего СССР». Предположив, что взятки чаще получают упитанные политики, он собрал портреты 299 членов правительств 15 республик, определил для каждого индекс массы тела, сравнил эти данные с известными данными о коррупции и нашел прямую связь."

Гость||

Врио подимает свой авторитет, а где обещанные сокращения?...

Гость||

Хрен на хрен менять, только время терять.

Гость||

Гость писал(a):

Хрен на хрен менять, только время терять.
Правильно! Пусть Курдова остаётся министром культуры,на хрен на "скульптор".

Гость||

Ну какие могут быть притензии. И почему области не везёт с губернаторами и с временым тоже????????

Гость||

Эт чё тут за боты жополизы в комментах налетели

Гость||

ждём конца едрасни

Имя: Гость
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