В Пензенской области у трех министров появились новые заместители

В понедельник, 13 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве врио губернатора Олег Мельниченко озвучил новые назначения.
Так, врио заместителя министра образования стала Елена Коломенцева, врио замминистра финансов - Александр Салеев.
«Максим Изосимов будет временно исполнять обязанности заместителя министра - начальника отдела цифровизации программ и информационного обеспечения Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области», - пояснил глава региона.
О появлении нового зама по профилактике кризисного поведения у детей врио министра образования Александр Воронков сообщал на пресс-конференции 24 августа.
«В институте регионального развития над этим будет работать отдел, обеспечивать методическое сопровождение. В каждом муниципалитете введут должности для работы с детьми в трудной жизненной ситуации. Эти специалисты станут взаимодействовать с психологами, родителями и классными руководителями», - объяснил тогда Воронков.
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Так старых министров нужно выгнать,а новые пусть работают...