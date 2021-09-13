В Пензенской области у трех министров появились новые заместители

13.09.2021 | 09:46

В понедельник, 13 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве врио губернатора Олег Мельниченко озвучил новые назначения.

Так, врио заместителя министра образования стала Елена Коломенцева, врио замминистра финансов - Александр Салеев.

«Максим Изосимов будет временно исполнять обязанности заместителя министра - начальника отдела цифровизации программ и информационного обеспечения Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области», - пояснил глава региона.

О появлении нового зама по профилактике кризисного поведения у детей врио министра образования Александр Воронков сообщал на пресс-конференции 24 августа.

«В институте регионального развития над этим будет работать отдел, обеспечивать методическое сопровождение. В каждом муниципалитете введут должности для работы с детьми в трудной жизненной ситуации. Эти специалисты станут взаимодействовать с психологами, родителями и классными руководителями», - объяснил тогда Воронков.