Политика

Экс-заммэра Виталий Макаров может стать советником губернатора

Печать

Бывший первый заместитель главы администрации Пензы Виталий Макаров может стать советником губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили саратовские СМИ.

«Назначение в правительство Саратовской области еще не состоялось. В пресс-службе главы региона сказали, что пока не располагают информацией по этому поводу», - уточняет «СарБК».

Об увольнении первого заммэра - руководителя аппарата стало известно 12 мая. В пресс-службе органа местного самоуправления тогда уточнили, что чиновник покинул пост в связи с переходом на новую должность, но на какую именно, не уточнили.

Исполнение обязанностей временно возложили на другого зама - Сергея Волкова.

13 мая администрация обнародовала информацию о доходах сотрудников. Согласно документу, Виталий Макаров, проработавший в мэрии год и три с половиной месяца, в 2020-м получил 1 млн 958 тыс. 249 рублей. За 2019-й, когда он трудился главой администрации Сердобска, чиновник задекларировал сумму 1 млн 101 тыс. 613 рублей.

Источник — news.sarbc.ru
0
0
0
0
 
Гость||

всё как всегда, очередная перетасовка колоды

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте