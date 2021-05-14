Экс-заммэра Виталий Макаров может стать советником губернатора

14.05.2021 | 09:58

Бывший первый заместитель главы администрации Пензы Виталий Макаров может стать советником губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили саратовские СМИ.

«Назначение в правительство Саратовской области еще не состоялось. В пресс-службе главы региона сказали, что пока не располагают информацией по этому поводу», - уточняет «СарБК».

Об увольнении первого заммэра - руководителя аппарата стало известно 12 мая. В пресс-службе органа местного самоуправления тогда уточнили, что чиновник покинул пост в связи с переходом на новую должность, но на какую именно, не уточнили.

Исполнение обязанностей временно возложили на другого зама - Сергея Волкова.

13 мая администрация обнародовала информацию о доходах сотрудников. Согласно документу, Виталий Макаров, проработавший в мэрии год и три с половиной месяца, в 2020-м получил 1 млн 958 тыс. 249 рублей. За 2019-й, когда он трудился главой администрации Сердобска, чиновник задекларировал сумму 1 млн 101 тыс. 613 рублей.