Политика

Депутаты Госдумы от Пензенской области отчитались о доходах

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Депутаты Государственной Думы РФ, представляющие интересы Пензенской области, отчитались о доходах, полученных в 2020 году. Декларации опубликованы на официальном сайте органа власти.

Депутатами от Пензенской области являются Сергей Есяков («Единая Россия») и Александр Самокутяев («Справедливая Россия»). Первый победил на выборах по 146-му округу в 2016 году, второй - на довыборах по 147-му округу в 2020-м (до него место занимал Леонид Левин).

Кроме того, интересы пензенцев, а также волгоградцев, саратовцев и тамбовчан отстаивают единороссы Вячеслав Володин, Татьяна Касаева, Евгений Москвичев, Александр Носов, Анатолий Петров, Иван Фирюлин, Тамара Фролова, Глеб Хор и Нина Черняева. Член КПРФ Тамара Плетнева представляет Пензенскую, Тамбовскую и Липецкую области.

Первый заместитель председателя комитетa Государственной Думы Сергей Есяков задекларировал доход в размере 11 млн 241 тыс. 619 руб. 69 коп. Это чуть меньше, чем в 2019 году.

У него в собственности находится два жилых дома (266,6 и 293,8 кв. м), два земельных участка (1 332 и 956 кв. м), четверть квартиры (120,6 кв. м), гараж (29,2 кв. м) и два гаражных бокса (20,3 и 20,6 кв. м), нежилое помещение (4, 2 кв. м) и баня (100 кв. м).

Также он владеет снегоболотоходом CAN-AM Outlander MAX XT и гидроциклом BRP Sea Doo RXP-X.

Его супруга за год получила доход в размере 8 млн 663 тыс. 605 руб. 3 коп. Ей принадлежит земельный участок под гараж (21 кв. м), участок под строительство магазина обуви (407 кв. м), четверть квартиры (120,6 кв. м), гараж (18 кв. м), части пяти нежилых помещений и автомобиль Mercedes-Benz GLK-300.

Александр Самокутяев, ставший депутатом лишь в сентябре, за год задекларировал доход в размере 10 млн 194 тыс. 544 руб. 70 коп. Ему принадлежит жилой дом (194,5 кв. м), два земельных участка (под индивидуальное жилищное строительство - 1 512 кв. м, под дачное - 877 кв. м), квартира (69 кв. м) и треть квартиры (103,9 кв. м), а еще Toyota Land Cruiser 200.

Его супруга заработала 529 тыс. 567 руб. 72 коп., в собственности у нее треть квартиры (103,9 кв. м) и Mazda CX-5.

Иван Фирюлин задекларировал годовой доход в 5 млн 796 тыс. 854 руб. 72 коп. (почти столько же, сколько в 2019-м). Его собственность: земельный участок (5 000 кв. м), жилой дом (153,8 кв. м), квартира (98,9 кв. м) и автомобиль ВАЗ-2107.

Его супруга заработала 680 тыс. 585 руб. 97 коп. Она владеет квартирой (115,2 кв. м).

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Гость||

Они богато живут,наш уважаемый И.А. вроде меньше получал.

Гость||

Многовато за наш счет

Гость||

Бюджет Пензы, как доход у этих чинков

Зачем народ злить?

Имя: Гость
Комментарий:

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