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Политика

Доход депутата Госдумы Сергея Есякова вырос почти в три раза

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Государственная Дума ФС РФ опубликовала сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов за 2019 год.

Представляющий Пензенскую область Сергей Есяков, первый заместитель председателя комитетa Государственной Думы по энергетике, за год получил доход в размере 12 млн 667 тыс. 20 рублей. Это на 7 млн 929 тыс. 3 рубля больше, чем в 2018-м, когда в декларации фигурировала сумма 4 млн 738 тыс. 17 рублей.

Он владеет двумя земельными участками под индивидуальную жилую застройку (1 332 и 956 кв. м), двумя жилыми домами (266,6 и 293,8 кв. м), четвертью квартиры (120,6 кв. м), гаражом (29,2 кв. м), нежилым помещением (4,2 кв. м), баней (100 кв. м) и двумя боксами гаража (20,3 и 20,6 кв. м).

Также у него есть снегоболотоход CAN-AM Outlander MAX XT и гидроцикл BRP Sea Doo RXP-X.

Супруга депутата получила почти столько же - 12 млн 293 тыс. 207 рублей (в 2018-м - 7 млн 994 тыс. 696 рублей). Ей принадлежит земельный участок под гараж (21 кв. м), участок под строительство магазина обуви (47 кв. м), четверть квартиры (120,6 кв. м), гараж (18 кв. м), половины трех нежилых помещений (363,1; 216; 278,1 кв. м), 3/5 двух нежилых помещений (396,8 и 389,1 кв. м) и Mercedes-Benz GLK-300.

Место второго депутата Госдумы (ранее его занимал Леонид Левин), пока вакантно. Его займет кандидат, который сумеет победить на выборах 13 сентября 2020 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ну скромнненько так... Слуга народа. Снегоболотоход ему по работе, надеюсь

Гость||

Ой, я так за него рада, прям сил нет)), ждала, когда же наконец опубликуют такую важную новость!

Имя: Гость
Комментарий:

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