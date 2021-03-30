Мельниченко доложил Путину о ситуации в Чемодановке

30.03.2021 | 20:59

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в селе Чемодановка и о мерах, которые в регионе предпринимают для предотвращения конфликтов между представителями разных национальностей.

Тему обсудили во вторник, 30 марта, во время заседания Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в режиме видеоконференции.

«На сегодняшний день мы простраиваем специальное медиапланирование, для того чтобы сопровождать деятельность наших национальных диаспор, которые существуют и функционируют на территории Пензенской области. В региональном бюджете предусматриваются дополнительные средства для освещения их деятельности. Традиционно в Пензенской области проводятся мероприятия с участием всех национально-культурных автономий», - уточнил Мельниченко.

Он оценил этноконфессиональную и межнациональную ситуацию в регионе как спокойную и заверил, что каких-либо конфликтов в настоящее время не происходит.

«Одновременно, Владимир Владимирович, мы продолжаем работу по той конфликтной ситуации, которая у нас была в Чемодановке, Вы, наверное, помните. Разработана «дорожная карта» по социально-экономическому развитию данного населенного пункта. Планирую в ближайшее время лично выехать в Чемодановку и полностью проверить то, как эта «дорожная карта» реализовывается», - сообщил врио губернатора.

«Хорошо. Спасибо большое», - ответил Путин.

Конфликт, упомянутый Мельниченко, произошел 13 июня 2019 года. В тот день разгорелся конфликт между представителями цыганской общины и жителями села Чемодановка Бессоновского района. В результате погиб мужчина 1985 года рождения. Еще 21 человек пострадал, было повреждено имущество граждан.

В настоящее время уголовное дело по факту случившегося рассматривает областной суд.