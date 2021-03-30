Политика

Мельниченко доложил Путину о ситуации в Чемодановке

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Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в селе Чемодановка и о мерах, которые в регионе предпринимают для предотвращения конфликтов между представителями разных национальностей.

Тему обсудили во вторник, 30 марта, во время заседания Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в режиме видеоконференции.

«На сегодняшний день мы простраиваем специальное медиапланирование, для того чтобы сопровождать деятельность наших национальных диаспор, которые существуют и функционируют на территории Пензенской области. В региональном бюджете предусматриваются дополнительные средства для освещения их деятельности. Традиционно в Пензенской области проводятся мероприятия с участием всех национально-культурных автономий», - уточнил Мельниченко.

Он оценил этноконфессиональную и межнациональную ситуацию в регионе как спокойную и заверил, что каких-либо конфликтов в настоящее время не происходит.

«Одновременно, Владимир Владимирович, мы продолжаем работу по той конфликтной ситуации, которая у нас была в Чемодановке, Вы, наверное, помните. Разработана «дорожная карта» по социально-экономическому развитию данного населенного пункта. Планирую в ближайшее время лично выехать в Чемодановку и полностью проверить то, как эта «дорожная карта» реализовывается», - сообщил врио губернатора.

«Хорошо. Спасибо большое», - ответил Путин.

Конфликт, упомянутый Мельниченко, произошел 13 июня 2019 года. В тот день разгорелся конфликт между представителями цыганской общины и жителями села Чемодановка Бессоновского района. В результате погиб мужчина 1985 года рождения. Еще 21 человек пострадал, было повреждено имущество граждан.

В настоящее время уголовное дело по факту случившегося рассматривает областной суд.

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Источник — кадр kremlin.ru
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Гость||

Поинтересуйтесь сколько лет было Рейгану ,когда он объявил ссср империей зла. И через сколько лет совок после его слов и санкций развалился.

Гость||

Как так, в Чемодановке межнациональный конфликт? А нам говорили что бытовое хулиганство...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мы простраиваем специальное медиапланирование,
Таких слов в словаре-то нет.

Гость||

Америка и Запад опять заслали? Есть информация?

Гость||

Гость писал(a):

Кто-нибудь понял? Таких слов в словаре-то нет.
Есть в словаре. Просто тебе этого не понять.

Гость||

Гость писал(a):

Поинтересуйтесь сколько лет было Рейгану ,когда он объявил ссср империей зла. И через сколько лет совок после его слов
Мальчик, ещё в Древнем Риме умные люди говорили. "После того - не значит вследствие того". Развал СССР начался с эпохи застоя при Брежневе. И то не сильно развалился, отпали окраины, а основа - Россия - только крепче стала.

Гость||

Гость писал(a):

Как так, в Чемодановке межнациональный конфликт?

Это где такое сказано? Сам придумал?

Гость||

После обвала цен на нефть и санкций в отрасли высоких технологий из-за Афгана, Брежнев организовал застой? Он единственная центробежная и координирующая сила, после его смерти всё пошло в разнос. Прокачай застой у себя в мозгу, юнец, и силу 250 миллионов сравни с 140 .

Гость||

лучше бы оценил почему депутаты едросы воруют, злоупотребляют и прочее а им не чего

Гость||

Гость писал(a):

Как так, в Чемодановке межнациональный конфликт?

Это где такое сказано? Сам придумал?

penzainform.ru писал(a):
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в селе Чемодановка и о мерах, которые в регионе предпринимают для предотвращения конфликтов между представителями разных национальностей.
не осилишь сам смысл прочитанного - разберете с куратором))

Гость||

Что вы от них хотите? Независимые СМИ сосут лапу. Надо как то зарабатывать...

Гость||

Вот вам и бывший министр образования...-реализовывается....вообще-то реализуется

Имя: Гость
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