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Криминал

В Пензе суд допросил свидетелей по чемодановскому делу

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Во вторник, 12 января, в Пензе состоялось очередное заседание суда по так называемому чемодановскому делу. Выездное слушание прошло в старом здании УМВД России по Пензенской области, расположенном на улице Злобина. Сейчас там располагается информационный центр управления.

На этот раз суд допросил двух свидетелей инцидента, произошедшего 13 июня 2019 года. В тот день разгорелся конфликт между представителями цыганской общины и жителями села Чемодановка Бессоновского района. В результате погиб мужчина 1985 года рождения. Еще 21 человек пострадал, было повреждено имущество граждан.

Рассмотрение дела началось 19 мая 2020 года. Из 28 подсудимых ни один свою вину не признал. 25 декабря областной суд продлил им срок ареста по 6 апреля включительно.

Ранее суд допросил более 20 потерпевших, в том числе вдову погибшего, а также людей, получивших травмы и понесших имущественный ущерб.

Теперь служители Фемиды перешли к допросу свидетелей. В частности, одна из сельчанок рассказала, что находилась возле своего дома и видела, как люди бежали по улице с палками, лопатами и другим инвентарем, как летели кирпичи и иные тяжелые предметы.

«Следующее заседание назначено на среду, 13 января», - уточнила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

У Рамзана в Чечне живут цыгане?

Гость||

Когда будут привлечены к ответу истинные организаторы кровопролития?

Гость||

Цыгане проблемная нация. Но в той конкретной бойне , мы русские первыми пришли к цыганам и стали их задирать, тем более как всегда по пьянке, может цыгане и не виноваты, но это суд должен разобраться и наказать виновных независимо от национальностей.

Гость||

Гость писал(a):

может цыгане и не виноваты
Дядя Петя,ты дурак или из цыган?

Гость||

Америку и запад допросили?

Имя: Гость
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