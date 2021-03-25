Политика

«Единая Россия» приостановила членство Козина и назначила замену

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Президиум политсовета Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» приостановил членство Сергея Козина, ставшего фигурантом уголовного дела о взяточничестве.

Соответствующее решение было принято в четверг, 25 марта. Оно будет в силе, пока не станут известны результаты рассмотрения дела.

Кроме того, Козин с 26 марта лишен полномочий секретаря местного отделения партии. Исполнять его обязанности до выборов будет Ольга Шаталина. Согласно данным, размещенным на сайте администрации Пензенского района, она занимает пост начальника организационного отдела.

Козин был задержан 24 марта с поличным. По версии следствия, он получил от генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью 200 тысяч рублей за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории Пензенского района. Посредником выступил глава администрации Алферьевского сельсовета Александр Есенков.

Сразу после передачи денег обоих чиновников задержали. Купюры изъяли. По факту случившегося возбудили уголовное дело. В настоящее время ведется расследование.

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Гость||

Отряд не заметил потери бойца...

Гость||

Такими темпами в Единой России никого не останется. Коней придержите, голосовать не за кого будет :)))

Гость||

Работают как по нотам. Поймали, приостановили, посадили, исключило.

Гость||

Снова ер опозорилась по полной.

Гость||

Я думаю с таким числом воров и жуликов нужно приостанавливать всю партию!

Гость||

Мгерыши подрастают...

Имя: Гость
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