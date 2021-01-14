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Политика

Стало известно, кому достанется вакантный мандат в Заксобре

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В пятницу, 15 января, на заседании избирательной комиссии Пензенской области первым пунктом повестки дня значится передача вакантного мандата депутата Законодательного собрания Алексею Марьину, входящему в областной список кандидатов от партии «Единая Россия».

Вакансия в региональном парламенте образовалась после того, как Вячеслав Космачев официально перестал быть депутатом шестого созыва в связи с назначением на государственную должность заместителя председателя регионального правительства. 22 декабря Заксобр прекратил депутатские полномочия Космачева.

Вячеслав Космачев в Заксобре воглавлял региональную группу № 10. Следующим после него в списке претендентов на депутатское кресло стоит имя Алексея Марьина. Ему-то и планируется передать освободившийся мандат.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», Алексей Владимирович Марьин родился в 1972 году. На данный момент он занимает должность заместителя директора центра детского творчества города Сердобска.

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