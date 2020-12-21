Вячеслав Космачев перестал быть депутатом Заксобрания

21.12.2020 | 11:59

Вячеслав Космачев официально перестал быть депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва. Такое решение приняли народные избранники на сессии в понедельник, 21 декабря.

Космачева, работавшего в парламенте на протяжении двух созывов, назначили на государственную должность заместителя председателя регионального правительства. Он будет курировать сферу здравоохранения.

«Сегодня обстановка очень тяжелая в здравоохранении в связи с известными событиями. Нужно активно работать с Москвой. Никто его не ломал. Сказали: «Надо», он ответил: «Есть». И теперь идет работать в интересах людей», - высказался присутствовавший на сессии губернатор Иван Белозерцев.

«Я с легкостью перехожу из одной ветви власти в другую. Я сделаю все, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Основная цель - сделать здравоохранение доступным и поднять качество оказания помощи на самый высокий уровень», - ответил Вячеслав Космачев.

До назначения зампредом регионального правительства Вячеслав Космачев работал главным врачом Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. На новом посту ему поручено курировать вопросы здравоохранения.