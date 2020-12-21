Вячеслав Космачев перестал быть депутатом Заксобрания

Вячеслав Космачев официально перестал быть депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва. Такое решение приняли народные избранники на сессии в понедельник, 21 декабря.
Космачева, работавшего в парламенте на протяжении двух созывов, назначили на государственную должность заместителя председателя регионального правительства. Он будет курировать сферу здравоохранения.
«Сегодня обстановка очень тяжелая в здравоохранении в связи с известными событиями. Нужно активно работать с Москвой. Никто его не ломал. Сказали: «Надо», он ответил: «Есть». И теперь идет работать в интересах людей», - высказался присутствовавший на сессии губернатор Иван Белозерцев.
«Я с легкостью перехожу из одной ветви власти в другую. Я сделаю все, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Основная цель - сделать здравоохранение доступным и поднять качество оказания помощи на самый высокий уровень», - ответил Вячеслав Космачев.
До назначения зампредом регионального правительства Вячеслав Космачев работал главным врачом Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. На новом посту ему поручено курировать вопросы здравоохранения.
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penzainform.ru писал(a):что же так пишут, похоже на корявый перевод с анлицкого