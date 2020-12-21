Сетевое издание|18+|Понедельник|21 дек 2020|13:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
 

Политика

Вячеслав Космачев перестал быть депутатом Заксобрания

Печать

Вячеслав Космачев официально перестал быть депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва. Такое решение приняли народные избранники на сессии в понедельник, 21 декабря.

Космачева, работавшего в парламенте на протяжении двух созывов, назначили на государственную должность заместителя председателя регионального правительства. Он будет курировать сферу здравоохранения.

«Сегодня обстановка очень тяжелая в здравоохранении в связи с известными событиями. Нужно активно работать с Москвой. Никто его не ломал. Сказали: «Надо», он ответил: «Есть». И теперь идет работать в интересах людей», - высказался присутствовавший на сессии губернатор Иван Белозерцев.

«Я с легкостью перехожу из одной ветви власти в другую. Я сделаю все, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Основная цель - сделать здравоохранение доступным и поднять качество оказания помощи на самый высокий уровень», - ответил Вячеслав Космачев.

До назначения зампредом регионального правительства Вячеслав Космачев работал главным врачом Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. На новом посту ему поручено курировать вопросы здравоохранения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

перестал быть
что же так пишут, похоже на корявый перевод с анлицкого

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
перестал быть
что же так пишут, похоже на корявый перевод с анлицкого
Надо было : Был. Теперь перестал. Все вздрогнули.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я с легкостью перехожу из одной ветви власти в другую. Я сделаю все,
Всё что надо понимать о российских гражданах-начальников.

Мне всё равно где мне будут хорошо платить. Знания и опыт - необязательны?

Гость||

перетассовка кадров

Гость||

ни где ни чего не сделал....

Гость||

Замом по любому выгоднее чем депутатом. Денежнее.

Гость||

Гость писал(a):

Замом по любому выгоднее чем депутатом. Денежнее.
В заксобре 3 депутата получают зарплату, остальные - на общественных началах.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте