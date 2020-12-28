В Пензе утвердили список коррупционно рискованных должностей

28.12.2020 | 09:39

В Пензе утвержден перечень должностей муниципальной службы, работа на которых связана с коррупционными рисками. Постановление подписал глава городской администрации Андрей Лузгин.

В список включены 73 должности. Это начальники отделов и их заместители, заведующие секторами, а также главные и ведущие специалисты.

Уточняется, что перечень утвержден в соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции», «О муниципальной службе в РФ», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц, их доходам».

Лица, которые занимают перечисленные в постановлении должности, обязаны ежегодно предоставлять сведения о расходах, доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей.

Также это должны делать лица, замещающие высшую группу должностей муниципальной службы (в том числе глава администрации и его заместители), глава города и его заместитель на штатной основе.