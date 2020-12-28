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Политика

В Пензе утвердили список коррупционно рискованных должностей

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В Пензе утвержден перечень должностей муниципальной службы, работа на которых связана с коррупционными рисками. Постановление подписал глава городской администрации Андрей Лузгин.

В список включены 73 должности. Это начальники отделов и их заместители, заведующие секторами, а также главные и ведущие специалисты.

Уточняется, что перечень утвержден в соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции», «О муниципальной службе в РФ», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц, их доходам».

Лица, которые занимают перечисленные в постановлении должности, обязаны ежегодно предоставлять сведения о расходах, доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей.

Также это должны делать лица, замещающие высшую группу должностей муниципальной службы (в том числе глава администрации и его заместители), глава города и его заместитель на штатной основе.

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Гость||

Все , коррупции теперь не будет. Прям сразу спокойнее стало, прям праздник на душе

Гость||

Должность мэра судя по всему не вошла в список.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В список включены 73 должности. Это начальники отделов и их заместители, заведующие секторами, а также главные и ведущие специалисты.
Огласите весь список, пжлста

Гость||

Гость писал(a):

Должность мэра судя по всему не вошла в список.
Он коррупционностойкий.

Гость||

Список должностей выставленных на аукцион? Открытие торги? Раньше просто брали откат за трудоустройство, а теперь по списку

Гость||

Гость писал(a):

Должность мэра судя по всему не вошла в список.
у нас есть мер ??? это кто ж такой тайный ??

Гость||

А почему дворники не попали в этот список? Не доработка, однако.

Гость||

Да, маразм крепчал...

Гость||

ВОРЫ. ДА КТО ВАМ ВЕРИТ?

Имя: Гость
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