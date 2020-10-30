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Политика

Мэр Пензы поделился впечатлениями после года работы на посту

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В четверг, 29 октября, мэр Пензы Андрей Лузгин подвел итоги годовой работы в должности главы городской администрации.

Он сделал акцент не на деталях (о них обещал рассказать по истечении календарного года), а на личных впечатлениях.

«Сейчас могу сказать, что эта работа изменила мой взгляд на родной город: чувствуешь свою ответственность за то, как выглядят улицы Пензы, насколько комфортно и уютно здесь жить, учиться и работать», - написал мэр на своей странице в Instagram.

Лузгин признал, что самое сложное в работе - найти баланс между всеми направлениями.

«Можно рассказать о начатых проектах или назвать суммы средств, которые мы ежегодно направляем на благоустройство, строительство и ремонт дорог, проектирование и возведение соцобъектов, зарплату бюджетникам, соцподдержку населения, но важно, чтобы эту работу ощущали жители. Еще ценнее - когда горожане проявляют инициативу, предлагают совместные проекты и участвуют в развитии Пензы», - высказался мэр.

Ровно год назад Андрей Лузгин провел первую планерку в администрации города. На этот пост он был избран 25 октября 2019-го.

В тот день в Пензенской городской думе процедура голосования за нового мэра надолго затянулась.

На кресло мэра претендовали также лидер пензенских коммунистов и действующий депутат регионального Заксобра Георгий Камнев (за него отдали голоса 12 человек), руководитель администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин (1 голос) и Денис Леонтьев, занимавший тогда пост заместителя главы администрации Пензы (0 голосов).

За кандидатуру Лузгина высказались 20 народных избранников.

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Гость||

Самый бесполезный и слабый мэр ,абсолютно не пригоден для своей должности

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

Самый бесполезный и слабый мэр ,абсолютно не пригоден для своей должности
Дело не в этом. Дело в том, что вообще отсутствуют разумные критерии хорошей работы. Для их понимания и применения нужен ум и политическая воля. Администрация работает на уровне туповатых профоргов и комсоргов эпохи СССР. Собирает взносы и ублажает избранных, устраивает пирушки, образно говоря...

Гость||

Шушара это блатная , а не мафия !!!

Гость||

Да кого не поставь, все будут плохи, на любую даже самую маленькую должность. Так уж устроена природа человека.

Гость||

Устал наверное

Гость||

«Зарплата хороша и делать особо ничего не надо» - добавил мэр

Гость||

Я даже не знал что он мер)

Гость||

Мэрин?

Гость||

Сивый !

Имя: Гость
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