Мэр Пензы поделился впечатлениями после года работы на посту

30.10.2020 | 09:54

В четверг, 29 октября, мэр Пензы Андрей Лузгин подвел итоги годовой работы в должности главы городской администрации.

Он сделал акцент не на деталях (о них обещал рассказать по истечении календарного года), а на личных впечатлениях.

«Сейчас могу сказать, что эта работа изменила мой взгляд на родной город: чувствуешь свою ответственность за то, как выглядят улицы Пензы, насколько комфортно и уютно здесь жить, учиться и работать», - написал мэр на своей странице в Instagram.

Лузгин признал, что самое сложное в работе - найти баланс между всеми направлениями.

«Можно рассказать о начатых проектах или назвать суммы средств, которые мы ежегодно направляем на благоустройство, строительство и ремонт дорог, проектирование и возведение соцобъектов, зарплату бюджетникам, соцподдержку населения, но важно, чтобы эту работу ощущали жители. Еще ценнее - когда горожане проявляют инициативу, предлагают совместные проекты и участвуют в развитии Пензы», - высказался мэр.

Ровно год назад Андрей Лузгин провел первую планерку в администрации города. На этот пост он был избран 25 октября 2019-го.

В тот день в Пензенской городской думе процедура голосования за нового мэра надолго затянулась.

На кресло мэра претендовали также лидер пензенских коммунистов и действующий депутат регионального Заксобра Георгий Камнев (за него отдали голоса 12 человек), руководитель администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин (1 голос) и Денис Леонтьев, занимавший тогда пост заместителя главы администрации Пензы (0 голосов).

За кандидатуру Лузгина высказались 20 народных избранников.