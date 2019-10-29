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Общество | Андрей Лузгин дал первые распоряжения на планерке в мэрии

29.10.2019|12:02
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Во вторник, 29 октября, Андрей Лузгин провел первую планерку в администрации города в качестве мэра. На этот пост он был избран 25-го числа.

«В ближайшие пять лет вместе будем работать над тем, чтобы сделать жизнь горожан лучше и комфортнее», - заявил он о планах на будущее.

Одной из тем, поднятых им на совещании, стала подготовка к зиме. Андрей Лузгин поручил проверить управляющие компании и ТСЖ. В их распоряжении якобы имеется 60 единиц техники для уборки дворов.

«Не стоит верить на слово, надо посмотреть на местах по наличию техники, инвентаря, запасу песка, есть ли у них дворники», - высказался мэр, обозначив для этой работы срок до конца недели.

Те управляющие компании, на которые поступали жалобы от жителей в прошлом году, он предложил взять на особый контроль.

«Приглашайте их руководителей на встречу, чтобы в этот раз они качественно исполняли свои обязательства по уборке территорий», - заключил Андрей Лузгин.

Также он поручил организовать дежурство спецтехники на путепроводах, провести работу со службами такси, чтобы их автомобили не выходили на маршрут на летней резине, сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|29.10.2019 12:15|

penzainform.ru писал(a):

Приглашайте их руководителей на встречу
Кто он такой чтобы к нему на встречу ходили, он ПРИСЛУГА пусть оторвет задницу и сам подойдет посмотрит!

Гость|29.10.2019 12:28|

penzainform.ru писал(a):

стала подготовка к зиме. Андрей Лузгин поручил проверить управляющие компании и ТСЖ
Других более важных дел нет, что ли, только за управляйками следить? С этим и жилинспекция справится.

Гость|29.10.2019 12:35|

ну справилась жилинспеукция, ахааа, замучилась справляться

Гость|29.10.2019 12:38|

penzainform.ru писал(a):

В ближайшие пять лет вместе будем работать
Оптимист)

Гость|29.10.2019 12:40|

Гость писал(a):

В ближайшие пять лет вместе будем работать

Оптимист)

До ухода папаши своего лучшего друга точно доработает.

Гость|29.10.2019 12:42|

Вам сейчас, что не напиши, все не так. А что он такого сказал, что так раздражает, не понятно.

Гость|29.10.2019 12:44|

Нее, ну не такое уж плохое поручение для молодого мэра!

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