29.10.2019 | 12:02

Во вторник, 29 октября, Андрей Лузгин провел первую планерку в администрации города в качестве мэра. На этот пост он был избран 25-го числа.

«В ближайшие пять лет вместе будем работать над тем, чтобы сделать жизнь горожан лучше и комфортнее», - заявил он о планах на будущее.

Одной из тем, поднятых им на совещании, стала подготовка к зиме. Андрей Лузгин поручил проверить управляющие компании и ТСЖ. В их распоряжении якобы имеется 60 единиц техники для уборки дворов.

«Не стоит верить на слово, надо посмотреть на местах по наличию техники, инвентаря, запасу песка, есть ли у них дворники», - высказался мэр, обозначив для этой работы срок до конца недели.

Те управляющие компании, на которые поступали жалобы от жителей в прошлом году, он предложил взять на особый контроль.

«Приглашайте их руководителей на встречу, чтобы в этот раз они качественно исполняли свои обязательства по уборке территорий», - заключил Андрей Лузгин.

Также он поручил организовать дежурство спецтехники на путепроводах, провести работу со службами такси, чтобы их автомобили не выходили на маршрут на летней резине, сообщили в пресс-службе мэрии.