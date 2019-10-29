Во вторник, 29 октября, Андрей Лузгин провел первую планерку в администрации города в качестве мэра. На этот пост он был избран 25-го числа.
«В ближайшие пять лет вместе будем работать над тем, чтобы сделать жизнь горожан лучше и комфортнее», - заявил он о планах на будущее.
Одной из тем, поднятых им на совещании, стала подготовка к зиме. Андрей Лузгин поручил проверить управляющие компании и ТСЖ. В их распоряжении якобы имеется 60 единиц техники для уборки дворов.
«Не стоит верить на слово, надо посмотреть на местах по наличию техники, инвентаря, запасу песка, есть ли у них дворники», - высказался мэр, обозначив для этой работы срок до конца недели.
Те управляющие компании, на которые поступали жалобы от жителей в прошлом году, он предложил взять на особый контроль.
«Приглашайте их руководителей на встречу, чтобы в этот раз они качественно исполняли свои обязательства по уборке территорий», - заключил Андрей Лузгин.
Также он поручил организовать дежурство спецтехники на путепроводах, провести работу со службами такси, чтобы их автомобили не выходили на маршрут на летней резине, сообщили в пресс-службе мэрии.
penzainform.ru писал(a):Кто он такой чтобы к нему на встречу ходили, он ПРИСЛУГА пусть оторвет задницу и сам подойдет посмотрит!