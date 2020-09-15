Александр Самокутяев отреагировал на избрание депутатом Госдумы

15.09.2020 | 09:57

Летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев отреагировал на избрание депутатом Государственной Думы по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу. Жители Пензенской области проголосовали за него на выборах, которые прошли с 11 по 13 сентября.

«Ключевой задачей, которая стоит перед депутатом Госдумы в регионе, является реализация послания президента в интересах жителей Пензенской области», - заявил Самокутяев в интервью порталу Daily Storm.

В разговоре с журналистом «Пензенской правды» Самокутяев признался, что не ожидал такой поддержки от жителей региона.

«Ночь, когда подсчитывали бюллетени, запомнится надолго, ведь с таким делом я столкнулся впервые в жизни. Уверен, что всем моим близким было в эту ночь не до сна», - поделился избранный депутат.

Начало новой работы он сравнил со стартом ракеты, а свое нынешнее состояние - с волнением перед полетом.

«Я хорошо понимаю, что представлять интересы моих земляков в Государственной Думе — это большая ответственность. Я сделаю все возможное, чтобы моим избирателям не было за меня стыдно», - заявил народный избранник.

Александр Самокутяев родился 13 марта 1970 года в Пензе. Совершил два космических полета в качестве командира корабля. В апреле 2020 года в его честь назвали школу № 56, которую он окончил.

На довыборах депутата Госдумы по 147-му округу Самокутяева поддержали 60,39% проголосовавших.