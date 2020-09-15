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Политика

Александр Самокутяев отреагировал на избрание депутатом Госдумы

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Летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев отреагировал на избрание депутатом Государственной Думы по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу. Жители Пензенской области проголосовали за него на выборах, которые прошли с 11 по 13 сентября.

«Ключевой задачей, которая стоит перед депутатом Госдумы в регионе, является реализация послания президента в интересах жителей Пензенской области», - заявил Самокутяев в интервью порталу Daily Storm.

В разговоре с журналистом «Пензенской правды» Самокутяев признался, что не ожидал такой поддержки от жителей региона.

«Ночь, когда подсчитывали бюллетени, запомнится надолго, ведь с таким делом я столкнулся впервые в жизни. Уверен, что всем моим близким было в эту ночь не до сна», - поделился избранный депутат.

Начало новой работы он сравнил со стартом ракеты, а свое нынешнее состояние - с волнением перед полетом.

«Я хорошо понимаю, что представлять интересы моих земляков в Государственной Думе — это большая ответственность. Я сделаю все возможное, чтобы моим избирателям не было за меня стыдно», - заявил народный избранник.

Александр Самокутяев родился 13 марта 1970 года в Пензе. Совершил два космических полета в качестве командира корабля. В апреле 2020 года в его честь назвали школу № 56, которую он окончил.

На довыборах депутата Госдумы по 147-му округу Самокутяева поддержали 60,39% проголосовавших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

На 5 лет хорошей зарплатой обеспечен...

Гость||

Верим

Гость||

Гость писал(a):

На 5 лет хорошей зарплатой обеспечен...
Ну зарплата у него и так неслабая в Роскосмосе. И это были довыборы - какие 5 лет? Нпнятно, зачем он вообще пошел туда на короткий срок.

Гость||

Космонавт космонавту- рознь.

Гость||

Гость писал(a):

На 5 лет хорошей зарплатой обеспечен...
Родился в Москве, живет в Москве, приезжает в Пензу поучаствовать в ЕдРоских тусовках. КОГО ВЫБРАЛИ?

Гость||

А образование позволяет находится на такой должности?

Гость||

Гость писал(a):

А образование позволяет находится на такой должности?
Родился 13 марта 1970 года и вырос в Пензе. Ещё во время учёбы в школе занимался парашютным и планерным спортом. Окончил среднюю школу № 56 г. Пензы. В 1987—1988 годах учился в Пензенском политехническом институте, но оставил этот вуз и поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков. В 1992 году, окончив его, получил квалификацию «лётчик-инженер». В 2000 году окончил Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина. В 2019 году с отличием окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Управление персоналом и кадровая политика».

Гость||

Следующие выборы в Думу ровно через год. Скорее всего космонавту порекомендовали пойти на год, чтобы поднабраться политического опыта, увидеть кухню. Это кадровый резерв, возможно, рассматривается как потенциальный сменщик нового старого губера.

Гость||

Только чудовищными фальсификациями протащили в думу этого товарища

Гость||

Гость писал(a):

Только чудовищными фальсификациями протащили в думу этого товарища
Ну почему же? Моя семья и несколько знакомых голосовали против Белозерцева, но за Самокутяева. Да и выбирать-то не из кого было.

Гость||

Теперь заживем

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.09.2020 10:41|

А образование позволяет находится на такой должности?

У Самокутяева есть образование,но многие там оказавшиеся,тут бы я с вами согласился есть ли оно, образование или вообще его нет кое у кого.( артисты,спортцмены итд )

Гость||

Гость писал(a):

Только чудовищными фальсификациями протащили в думу этого товарища
Да что вы??! А за кого же было голосовать??? За молодежь, которая хочет в Думу, чтобы сесть в теплое креслице??? Так его еще заслужить надо - пусть в области для начала поработают! А Самокутяев достоен этой должности- своей работой, тяжелой, хоть и высокооплачиваемой! А то, что в Москве живет- так у нас, без преувеличения, пол-страны там живет! Он хоть в Пензу приезжает. А другие депутаты что? лучше были? Руденский, Левин- они что? жителями области были что-ли? Только бизнес- интересы здесь были, вот и все!

Имя: Гость
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